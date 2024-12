Deloitte al fianco di DBAG nell’acquisizione di Great Lengths

Deloitte Financial Advisory affianca DBAG Italia come Debt Advisor nell’acquisizione di Great Lengths

DBAG Fund VIII, il fondo promosso da Deutsche Beteiligungs AG (DBAG), ha completato l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Great Lengths, azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di extension per capelli naturali, destinate ai saloni di bellezza. Nell’ambito dell’operazione, la famiglia Antonino, fondatrice dell’impresa, ha deciso di reinvestire significativamente, mantenendo un ruolo attivo nel progetto.

Con sede a Roma, Great Lengths, Società Benefit, è alla guida di un gruppo con una forte presenza internazionale, riconosciuto per l’eccellenza nella realizzazione di extension di capelli naturali di altissima qualità. L’azienda si distingue per il suo esclusivo processo produttivo, completamente gestito internamente, e per una rete commerciale estesa che consente di servire un’ampia base di saloni professionali in tutto il mondo.

Deloitte Financial Advisory ha svolto un ruolo chiave nell’operazione, supportando DBAG Italia in qualità di Debt Advisor. Il team era guidato dal partner Luigi Cutugno, affiancato dal director Andrea Azzolini e dal senior manager Simone Beretta. Deloitte ha inoltre condotto la due diligence sugli aspetti finanziari e fiscali. Le attività finanziarie sono state curate dal partner Andrea Casella, dal director Andrea Sferrazza e dal manager Claudia Albano, mentre gli aspetti fiscali sono stati analizzati da un team guidato dai partner Valentina Santini, Carlo Rolandi, Andrea Bravo e Arnaldo Barbaro, con il supporto del senior manager Riccardo Nestola e di Stefania Marasco.