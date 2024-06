Dentsu nomina Sandro Scattolini Media Intelligence & Market Insight Director

Dentsu: annunciata la nomina di Sandro Scattolini come nuovo Media Intelligence & Market Insight Director

Dentsu Italia nomina Sandro Scattolini Media Intelligence & Market Insight Director. Il suo compito sarà guidare lo sviluppo di soluzioni innovative di prossima generazione, collaborando strettamente con tutte le divisioni del gruppo dentsu. Fino al suo ingresso nella holding internazionale di comunicazione, Scattolini era il Regional Commercial Lead di Nielsen, dove era responsabile del business media per advertiser e agenzie media in Medio Oriente, Africa, Centro e Sud Europa.

Scattolini ha dichiarato: “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Sono certo che mi darà modo di mettere in pratica tutte le conoscenze maturate nell’arco del mio percorso professionale, applicandole da una diversa prospettiva. Non vedo l’ora di confrontarmi con le nuove sfide che l'ecosistema della comunicazione costantemente propone, muovendomi all’interno di un grande network globale da sempre all'avanguardia in questo business”.

Scattolini ha iniziato il suo percorso in AGB come sistemista, per poi specializzarsi nei prodotti per l'analisi dei dati televisivi, contribuendo al successo di Arianna sul mercato italiano. Dopo l'acquisizione di AGB da parte di Nielsen, Scattolini si è occupato di pianificazione cross-mediale e data integration. Dal 2014, ha guidato il lancio e lo sviluppo di Nielsen Media Impact per l’Italia, che è diventato rapidamente la currency di riferimento per la pianificazione multimediale.

Nei suoi oltre 20 anni di esperienza nel media, nella misurazione e nella gestione dei rapporti con i clienti, Scattolini ha avuto modo di approfondire l’utilizzo di una vasta gamma di dati, che spaziano dall'audience measurement alla rilevazione dei consumi, e di valutare le più avanzate metodologie di ricerca e data integration.

Da questo mese, Scattolini ricoprirà la posizione di Media Intelligence & Market Insight Director di dentsu. Alla guida di un team di 15 professionisti, Scattolini dovrà definire la strategia, la vision, la value proposition e la roadmap complessiva dell’area Research & Survey Analytics, così come dell’area Media Intelligence e Benchmarking, collaborando sia con il network globale di dentsu, sia con i team delle practice media, creative, dati e tecnologia. Un altro suo compito sarà guidare lo sviluppo di soluzioni innovative di prossima generazione grazie alla sua esperienza e alle più aggiornate piattaforme di data source.

Il CEO Italia di dentsu Mariano Di Benedetto ha commentato: “L’ingresso di Sandro rappresenta un ulteriore tassello del processo trasformativo di dentsu in atto a livello globale. La nostra nuova brand proposition “Innovating to Impact” dichiara il forte impegno nel promuovere la crescita attraverso l’innovazione costante, sfruttando i punti di forza della creatività, dei media, dei dati e della tecnologia per ottenere risultati eccellenti per i clienti, i collaboratori e la società in senso allargato. La vastissima esperienza di Sandro in ambito media e misurazione sarà un ingrediente fondamentale per affermare il ruolo di dentsu come punto di riferimento del mercato quanto a ricerca, sviluppo e innovazione”.