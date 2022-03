Design holding, Silvia Milanese nominata general counsel

Milanese dirigerà e coordinerà tutti gli aspetti legali di Design holding e avrà la responsabilità di definire e implementare la strategia

Design holding, leader globale nel settore del Design di alta gamma controllato pariteticamente da Investindustrial e The Carlyle Group, rafforza il proprio Executive Team con l’ingresso di Silvia Milanese nel ruolo di General Counsel.

Laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano, Silvia Milanese ha maturato un’importante esperienza nello Studio internazionale Latham & Watkins dove si è occupata principalmente di diritto societario, M&A, operazioni di private equity, Ipo e joint venture, con particolare riferimento ai settori della moda e del lusso, sia in Italia che all’estero.

Prima di approdare a Latham & Watkins, ha lavorato per lo Studio Lombardi Molinari Segni e per lo Studio internazionale Baker & McKenzie. Nel suo nuovo ruolo, Silvia Milanese dirigerà e coordinerà tutti gli aspetti legali di Design holding e avrà la responsabilità di definire e implementare la strategia del Gruppo per gli aspetti di sua competenza.

"A nome di tutto il team di Design holding è con enorme piacere che do il benvenuto a Silvia Milanese", ha dichiarato Daniel Lalonde, Director and Chief Executive Officer di Design holding, "Con le sue competenze, Silvia darà un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi del Gruppo che ha l'ambizione di essere leader globale nel settore del Design di alta gamma. Sono sicuro che la professionalità e la personalità di Silvia si combineranno perfettamente con il nostro spirito innovativo e la nostra mentalità globale, valori su cui abbiamo costruito il nostro successo”.