Digital Dust accelera la crescita di Hide&Jack con un piano di comunicazione

Digital Dust al fianco di Hide&Jack con un nuovo piano di comunicazione digitale

Digital Dust, agenzia di comunicazione indipendente leader in Italia, è stata scelta da Hide&Jack, brand italiano di sneakers di alta gamma che trae ispirazione dalla dualità presente nel celebre romanzo di R.L. Stevenson, per gestire la comunicazione digitale del brand. Grazie a un piano di azione elaborato che copre in modo completo l’universo della comunicazione digitale dalla Social Media Strategy al Community Management, dalla creazione di contenuti per i profili su Meta e TikTok a numerose attività di Influencer Marketing, Digital Dust è stata selezionata come partner per l’implementazione della strategia digitale per l’intero anno 2024.

L’obiettivo è chiaro: far crescere il brand a livello globale, rafforzare la sua identità e posizionarlo come leader nel segmento delle sneakers di alta gamma. Per raggiungere questo obiettivo, Digital Dust ha sviluppato un piano di comunicazione digitale a tutto tondo che abbraccia tutti gli aspetti del marketing online. La prima campagna scattata da Digital Dust “Party Harder”, realizzata in partnership con Linoleum, rassegna musicale che nasce nel 2014 come un appuntamento di qualità, condivisione e passione per la musica, è un’ode all’energia e alla vitalità della musica e rappresenta già un esempio della forza strategica di questo nuovo approccio. Come protagonisti sono stati scelti degli artisti della scena musicale urban milanese, indivuduati per la loro autenticità ed il loro talento.