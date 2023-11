Digital Revolution Awards, BPER Banca: classificata 1ª in Innovation Maturity

Digital Revolution Awards, BPER Banca: arrivata prima in classifica nella categoria "Innovation Maturity"

BPER Banca è stata premiata nell’ambito dei Digital (R)Evolution Awards, classificandosi prima nella categoria “Innovation Maturity”. L’evento è alla sua seconda edizione e rappresenta un momento di incontro e confronto su storie di successo, innovazione e analisi dei trend digitali che stanno rivoluzionando le aziende e il Paese.

Dopo aver valutato oltre 60 realtà aziendali attive in diverse industrie sulla base di diverse leve, le motivazioni che hanno portato Bain ad assegnare a BPER Banca il premio relativo alla maturità sul fronte delle innovazioni sono state: posizione strategica allo sviluppo della User Experience, con forte focalizzazione all’esperienza Digitale; presenza di veicoli di innovazione, ossia creazione di una startup interna per permettere ai giovani talenti interni di proporre idee innovative; Digital Factory e rafforzamento dell’organico con competenze digitali, grazie anche all’inserimento di nuove way of working.

Stefano Vittorio Kuhn, Chief Retail & Commercial Banking Officer di BPER Banca, afferma: “Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo importante riconoscimento. BPER Banca sta lavorando molto in tema di innovazione e digitalizzazione, con l'obiettivo di mettere il digitale a servizio della relazione con il cliente. Lavoriamo ogni giorno per realizzare un'esperienza omnicanale semplice e distintiva che sfrutta le potenzialità del digitale come abilitatore di opportunità. Il raggiungimento dei nostri obiettivi è frutto di team composti da persone competenti e con gran spirito di squadra, capaci di trasmettere forte determinazione”.

Maurice Lisi, responsabile della Direzione Digital Business di BPER Banca, conclude: “Questo riconoscimento in tema digital è la dimostrazione di come il nostro lavoro stia proseguendo nella giusta direzione. Il nostro impegno parte dall'ascolto del cliente per moltiplicare le opportunità di accesso ai nostri prodotti e servizi, attraverso una nuova esperienza di banca che asseconda e riconosce l'unicità di ogni cliente. È per questo che crediamo in un modello di banca dove digitale e umano si fondono in un approccio omnicanale basato sulla relazione”.