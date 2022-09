Digital Value si tinge di rosa, Filippini e Mosconi entrano nel Cda

Maria Grazia Filippini (Digital Value)

Digital Value, nuove nomine nel Cda

Il Cda di Digital Value, che si è riunito oggi, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha cooptato Maria Grazia Filippini e Maria Luisa Mosconi in qualità di consiglieri indipendenti. Maria Grazia Filippini e Maria Luisa Mosconi subentrano al Consigliere Indipendente Giovanna Zanotti, le cui dimissioni sono state comunicate in data 16 giugno 2021, e al Consigliere Simone Strocchi.

Quest'ultimo, si legge in una nota, ha rassegnato le proprie dimissioni oggi al fine di permettere alla società di avvicinarsi alle raccomandazione del Codice di Corporate Governance delle società quotate italiane in tema di diversità di genere e numero di amministratori indipendenti. Il Cda ringrazia i consiglieri dimissionari per il prezioso lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata durante tutto il periodo del loro incarico, augurando loro le migliori fortune.

Con queste due nomine cresce la partecipazione femminile nella Governance del Gruppo Digital Value, in un percorso volto a promuovere concretamente la parità di trattamento e di opportunità tra i generi dell'intera organizzazione aziendale.

Maria Grazia Filippini, che vanta una consolidata esperienza nel mondo dell'Information Technology e Maria Luisa Mosconi, che ha maturato numerose esperienze professionali, accademiche e di partecipazione agli Organi sociali di primarie Società, hanno entrambe ottenuto la positiva valutazione di Cfo Sim (in qualità di Euronext Growth Advisor di Digital Value) circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale e dalla normativa vigente. Sulla base delle comunicazioni effettuate alla società, Filippini e la Mosconi non risultano detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della società.