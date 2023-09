Digitalizzazione aziendale: al via a Firenze il Laboratorio Fashion for Future

Firenze, torna il Laboratorio Fashion for Future: tra innovazione sostenibile e digitalizzazione aziendale

L'industria della moda, in costante evoluzione, richiede soluzioni innovative per mantenersi competitiva. Si parlerà di questo al Laboratorio Fashion for Future, che si svolgerà al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci (Firenze), domani 20 settembre: il risultato della collaborazione tra ricercatori, accademici, manager e imprenditori del settore fashion e tech, che mira a fornire risorse tecnologiche essenziali per l’eccellenza e la sostenibilità delle aziende di moda. L'iniziativa si propone di migliorare l’efficienza nella filiera del fashion, favorendo la comunicazione tra moda e IT e promuovendo una produzione responsabile e sostenibile. Saranno organizzati eventi e percorsi di formazione per presentare soluzioni innovative e sviluppare le competenze del settore. La prima iniziativa formativa sarà lanciata proprio domani, in occasione dell’evento.

Si tratta del progetto "Train for Digital", selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, che ha l’obiettivo di sviluppare competenze digitali e tecniche per il settore moda e rivolto a 334 giovani fra i 18 e i 34 anni in tutta Italia. L'evento di presentazione del Laboratorio Fashion For Future avrà come ospiti e speaker Walter Lutz, segretario generale Textile ETP, che illustrerà l'agenda di ricerca Europea per l'innovazione nei settori della moda, e Luca Sburlati, CEO del Gruppo Pattern, che racconterà come la digitalizzazione ha trasformato il mondo del lusso attraverso una testimonianza aziendale. A seguire, il giornalista Francesco Selvi modererà una tavola rotonda alla quale parteciperanno gli speaker e i rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto.

Durante l’evento saranno affrontati temi legati alla oramai prossima introduzione del Passaporto Digitale di Prodotto, all’innovazione sostenibile e resiliente legata all’Industry 5.0, all’importanza del legame tra i temi della formazione del personale e dei processi di digitalizzazione aziendale. TEMERA, parte della galassia Beontag e leader nelle soluzioni IoT per il settore fashion, luxury & retail, sarà uno dei keynote speaker e sarà rappresentata da Antonio Sigismondi, uno dei partner e attualmente membro del team di Key Management. Sigismondi ha maturato oltre dieci anni di esperienza nei processi dell'industria della moda, ricoprendo ruoli di gestione del flusso in diversi progetti RFID - IoT. A partire dal 2019, ha guidato lo sviluppo di t!Care, il modulo di sostenibilità della suite di Temera. Oggi ricopre il ruolo di Head of Presales Consultancy Team, gestendo iniziative di tracciabilità e sostenibilità.

Fondata nel 2009, Temera è diventata in poco più di dieci anni un centro di eccellenza nello sviluppo e nelle soluzioni IoT per la digitalizzazione dei processi nella moda e nel lusso. Con oltre sessanta brand tra i propri clienti, operativi in oltre cento paesi nel mondo, acquisiti grazie a progetti innovativi e su misura per i settori di riferimento.