Dils: Pedro Lancastre nominato nuovo CEO in Portogallo

Dils: annunciata la nomina di Pedro Lancastre come nuovo CEO in Portogallo, l'obiettivo è accellelare la crescita della società

Dils ha annunciato la nomina di Pedro Lancastre come nuovo Amministratore Delegato di Dils Portugal. Questa nomina segue la recente acquisizione di Castelhana, una delle principali società immobiliari portoghesi, nota per il suo focus sui nuovi sviluppi residenziali premium. Castelhana ha gestito oltre 600 progetti, con un valore complessivo superiore a 2,3 miliardi di euro nell'ultimo decennio.

L'ingresso nel mercato portoghese rappresenta un passo significativo nel processo di internazionalizzazione di Dils, che mira a diventare un player indipendente, smart e innovativo nel mercato immobiliare europeo. Pedro Lancastre porta con sé una vasta esperienza nel settore real estate, avendo precedentemente guidato JLL in Portogallo come Amministratore Delegato. Durante i suoi dodici anni di mandato in JLL, Lancastre si è distinto per la sua leadership e per le performance ottenute, gestendo con successo grandi progetti immobiliari e contribuendo alla crescita e all'innovazione dell'azienda.

Giuseppe Amitrano, CEO di Dils, ha espresso la sua soddisfazione per l'arrivo di Lancastre: "Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Pedro Lancastre nel nostro gruppo per guidare le attività in Portogallo. La sua profonda conoscenza del mercato immobiliare portoghese e la sua solida rete di contatti lo rendono la figura più adatta a supportare la futura espansione di Dils nel Paese. Inoltre, la sua reputazione e la sua credibilità nel settore rafforzeranno il nostro brand e daranno un significativo contributo all’evoluzione del business, perseguendo l’obiettivo sia di accelerare la crescita nel settore residenziale sia di ampliare il nostro raggio di azione ai servizi immobiliari commerciali, quali uffici, retail, logistica e hotel".

Dils esporta in Portogallo il proprio modello di business sviluppato nel mercato italiano, caratterizzato da un forte know-how orientato all’innovazione e dalla capacità di anticipare i trend del mercato. Con tecnologie digitali avanzate e una squadra di professionisti di grande esperienza, Dils mira a promuovere la trasformazione del mercato immobiliare portoghese.

La strategia del Gruppo prevede anche di attrarre i migliori professionisti, come dimostra la nomina di Pedro Lancastre. Lancastre potrà contare sul supporto del Transformation Team di Dils, fondamentale per implementare la visione dell’azienda in Portogallo, unendo esperienza locale e competenze e tecnologie avanzate.

"Sono estremamente onorato di unirmi a Dils come partner in questo momento cruciale. Grazie da un lato all’expertise di Dils e dall’altro alla leadership e alla forza del brand di Castelhana, siamo pronti ad accelerare l’espansione nel mercato e a offrire servizi di eccellenza ai nostri clienti. Ritengo che la mia esperienza nel mercato immobiliare portoghese ci consentirà di costituire un team di talenti di massimo livello", ha aggiunto Pedro Lancastre, nuovo CEO di Dils Portugal.

L’ingresso di Dils nel mercato portoghese rappresenta un’importante tappa nella strategia di espansione europea del Gruppo, che oltre all’Italia comprende già il mercato olandese e prevede di proseguire in Spagna, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito.