Dolfin, al via campagna di comunicazione estiva per i Polaretti

Dolfin, confermata la gestione della campagna di comunicazione integrata di Polaretti e Sensofreddo al Gruppo Mario Mele & Partners

Tornano anche per l'estate 2022 i famosi Polaretti, che quest'anno compiono 30 anni. Per dare visibilità al traguardo raggiunto, Dolfin, azienda dolciaria nata in Sicilia nel 1914, ha affidato, confermandolo, la gestione dell'attività di comunicazione al Gruppo Mario Mele & Partners, accanto a quella per Sensofreddo, l’unica linea di granite siciliane e sorbetti pronti da gelare. I famosi ghiaccioli anni '90 con succo di frutta pronti da gelare saranno protagonisti di un progetto di comunicazione integrato affidato all'agenzia milanese, che in occasione dell'anniversario trentennale, rilancerà la Polaretti Dance, entrata nelle estati degli italiani dal 1992 al ritmo dell'iconico jingle.

Per l'attività di comunicazione sono previste due campagne declinate per la televisione e per i principali social, oltre al coinvolgimento di content creator selezionati a copertura del target bambini e mamme. Nel dettaglio, la campagna di comunicazione per Polaretti va da fine maggio a metà luglio sulle principali TV a target bambini con un nuovo spot da 30” e da 15”. La visibilità in televisione verrà inoltre integrata con un planning YouTube a presidio dei principali canali a tema Cartoni animati/Gaming oltre alla presenza sui principali canali social del brand.

L’attività di influencer marketing, creata su misura dal Gruppo Mario Mele & Partners, nel mese di giugno e luglio prevede l’ingaggio di creator per diffondere la Polaretti Dance, per raccontare le caratteristiche del prodotto e per rivivere almeno in parte la nostalgia anni '90. Testimonial dei 30 anni dei Polaretti sarà Mr Polaretto, sempre presente con l'inconfondibile jingle. Da metà giugno, anche Sensofreddo verrà supportata con un’attività media di videocomunicazione, in ambito social Facebook e Instagram e con una presenza televisiva sulle principali reti generaliste e DTT.