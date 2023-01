E-Commerce: partnership tra Design Italy e Cassina

Design Italy, il sito di e-commerce dedicato al design italiano, ha siglato un accordo con Cassina, eccellenza nel settore dell'arredo. Si tratta di una collaborazione che consentirà a Design Italy di arricchire ulteriormente il proprio catalogo, che già annovera oltre 140 brand, con proposte di altissima qualità. Un’intesa che si inserisce nell’alveo di una decisa tendenza nel settore, che vede le vendite online in grande crescita nel mondo. Se infatti, come da previsioni 2022 (dati Altagamma), il mercato globale dell’high-end design furnishing toccherà i 50/60 miliardi entro il 2026, ben l’8-10% di questo valore arriverà proprio dal mondo dell’e-commerce, per un valore stimato di circa 5-6 miliardi di euro. L’Italia, che detiene la quota di mercato globale più alta nel segmento luxury(stimata al 25%), ha quindi ampi margini di ampliamento. Questo sviluppo è confermato dai numeri di Design Italy che, dalla sua fondazione nel 2019, ha registrato una crescita solida e costante, raddoppiando il suo fatturato nel 2022 e con la previsione di ulteriore raddoppio nel 2023 pari a circa 3 milioni di euro, con un contributo importante portato dalla collaborazione con Cassina.

“Sono orgoglioso di questa partnership–dichiara Roberto Ferrari, founder di Design Italy–spingiamo il mercato del design verso nuovi orizzonti di sviluppo, ma il punto di partenza è sempre la storia e la grande forza del made in Italy. Attraverso la collaborazione con Cassina avremo la possibilità di unirci a una delle realtà più prestigiose del settore, con quasi 100anni di storia nel mondo della creatività. ”

La collezione sarà disponibile e acquistabile in diversi e selezionati Paesi nel mondo. Sulla brand page dedicata a Cassina su Design Italy troveranno spazio le novità,tra cu ile ultime proposte outdoor, oltre alle iconee un’ampia selezione di arredi per la casa. In qualità di partner digitale, Design Italy metterà a disposizione di Cassina le migliori tecnologie presenti sul mercato, sia per quanto riguarda gli aspetti logistici, essendo in grado di spedire world wide e quindi anche nei paesi selezionati, sia per il servizio di customer care dedicato che segue il cliente in tutte le fasi di scelta e acquisto del prodotto, fino al post-vendita, garantendogli un’esperienza unica e personalizzata.

Le due società si sono avvicinate sulla base di una visione condivisa del luxury retail incentrata sull’innovazione e sulla sensibilità comune verso i temi della sostenibilità. La ricerca sull’impatto dei processi produttivi, sulla durabilità e sulla qualità dei materiali è un importante requisito d’accesso per i brand di design presenti oggi sulla piattaforma verso il quale Cassina ha da tempo indirizzato il suo lavoro, sviluppando prodotti in grado di unire bellezza , circolarità e benessere.

Design I taly sarà una vetrina accesa 24/7 per Cassina e i suoi valori made in Italy .

DESIGN ITALY

Design Italy, piattaforma e - commerce dedicata al design Made in Italy, nasce nel 2019 con l'obiettivo di promuovere a livello globale le eccellenze italiane. Con oltre 140 brand di design selezionati, il marketplace digitale diffonde nel mondo opere autentiche dallo stile contemporaneo. Gli oggetti, tutti prodotti in Italia, spaziano tra i diversi ambiti home decor, illuminazione, accessori e moda, collezioni speciali e spesso personalizzabili in modo da offrire all'acquirente un'esperienza unica accompagnata da un customer service di alta qualità.

Design Italy distribuisce il Made in Italy attraverso la propriapiattaformawww.designitaly.com in oltre 100 Paesi.