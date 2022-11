Eataly, per il Black Friday torna il Panettone Day

Eataly, venerdì 25 novembre torna il Panettone Day

Venerdì 25 novembre torna il Panettone Day di Eataly. Le oltre 50 varietà di panettoni e pandori dell'assortimento natalizio di Eataly sono, infatti, ormai pronte alla ricorrenza: in concomitanza con il Black Friday, in tutti i punti vendita dell'azienda, sarà possibile acquistare questi prodotti approfittando di uno sconto speciale del 20%, su un acquisto minimo di 2 confezioni (valido anche online). L'occasione permetterà, a chi desidera, di fare scorta delle specialità di Eataly, firmate da storiche aziende o da piccoli artigiani italiani, immancabili sulle tavole nel periodo natalizio. Quest'anno verranno, inoltre, introdotte anche alcune novità d’autore.

Tra le new entry del Natale 2022, troviamo il panettone glassato di Bonifanti, storico marchio piemontese attivo dal 1932, che presenta una versione golosa con glassa croccante esterna e lavorazione artigianale. Vergani, azienda nata nel 1944 in un laboratorio di pasticceria di Milano, quest’anno propone, invece, un panettone da farcire al momento con crema alle nocciole firmata Baratti e Milano, presente all'interno della confezione. Vincente, nella sua linea 'sguardi siciliani', dedicata agli sguardi dei personaggi che hanno reso grande la Sicilia in ambito culturale, propone un panettone artigianale farcito con cioccolato di Modica, simbolo della terra che dona all’impasto profumi e sapori unici. Antica Sicilia, infine, ha realizzato un panettone lavorato artigianalmente in cui il profumo della fragola incontra l’aroma di pistacchio e cioccolato.

Tra i grandi classici di Eataly, si ricordano alcuni dei prodotti più amati, come il panettone Stratosferico della pasticceria Golosi di Salute, cioccolato fondente e nocciole Tonde Gentili Trilobate, il panettone albicocca e caramello salato di Olivieri, che dal 1882 lavora in modo tradizionale, e, per finire, quelli della storica azienda piemontese Galup, nata nel 1922 a Pinerolo, che festeggia i suoi 100 anni con una linea speciale color edition in eleganti scatole di cartone dai decori vintage. Per concludere, l’azienda veronese Borsari, dalla patria del pandoro, ne propone una versione con un soffice impasto classico arricchito da crema al tiramisù e gocce di cioccolato aromatizzato al caffè: da servire non con il classico zucchero a velo, ma con una spolverata di cacao amaro.