Eden Viaggi, al via campagna crossmediale da 4 milioni di euro

Eden Viaggi: Alpitour World investe 4 milioni di euro per una campagna di comunicazione crossmediale

Alpitour World continua a investire in comunicazione dedicando una campagna crossmediale da 4 milioni di euro a Eden Viaggi, il marchio di Tour Operating con le maggiori prospettive di crescita in termini di clienti e ricavi. Il fulcro dell’investimento è il nuovo spot tv, che riscrive il registro comunicativo delle pubblicità del settore travel. Il ritorno in comunicazione di Eden Viaggi, a distanza di tredici anni dall’ultimo passaggio televisivo, è un’opportunità resa possibile dal progetto “TREVOLUTION” che, nel settembre del 2021, ha razionalizzato l’architettura di marca del Tour Operating per favorire, oltre al business, anche le attività di marketing e comunicazione: una scelta strategica che continua a produrre risultati positivi, sia in termini di chiarezza per il mercato, sia in termini di visibilità.

"Abbiamo rispettato tutte le promesse fatte con TREVOLUTION", commenta Pier Ezhaya, Direttore Generale Tour Operating Alpitour World. "L'obiettivo è restituire al mercato una visione chiara dei nostri marchi, avere un’offerta modulata e distinta, in grado di rispondere alle esigenze di clienti diversi. Abbiamo investito importanti risorse per raccontare il valore dei nostri Brand e del Turismo Organizzato in generale, scardinando con ironia e originalità vecchie visioni ossidate. Oggi più che mai, il nostro business è attuale e personalizzato, rivolto a persone preparate, esigenti e curiose".

Intriso di suspense e di un ritmo serrato, lo spot presenta al grande pubblico Eden Viaggi e la sua “USP” (Unique Selling Proposition) in modo inedito e originale. L’agenzia Triplesense Reply ne ha firmato l’idea creativa e la sceneggiatura, mentre la casa di produzione Akita Film ha realizzato la regia e il montaggio: un connubio di elementi che trasporta la filosofia del Brand in TV, in un climax di dialoghi e sequenze montate per far crescere progressivamente il pathos nello spettatore. Lo spot è simile al trailer di un film d’azione, con colpi di scena e personaggi concitati e impegnati in situazioni apparentemente sconnesse, mentre cercano di portare a termine una missione molto difficile: prenotare un viaggio. Si viene subito agganciati nel fluire degli eventi, senza comprendere appieno la trama o cosa si stia guardando. Il marchio, infatti, è svelato soltanto alla fine quando, con un repentino cambio di inquadrature e fotografia, si svela il prodotto di riferimento e la soluzione dell’enigma.

"Tutti noi viviamo esperienze stressanti quando si tratta di programmare e confermare le vacanze: dinamiche e combinazioni complesse, pareri discordanti, desideri e budget distonici. Abbiamo voluto puntare su questi sentimenti per mettere in luce il valore di Eden Viaggi attraverso il rovesciamento improvviso di musiche, immagini, toni e colori del film. Il Brand è rappresentato nel modo più inaspettato, divertente e coinvolgente, mostrando i target di riferimento e i motivi per cui sceglierlo: sicurezza, flessibilità, professionalità al giusto prezzo. Soprattutto, zero sbatti", racconta Francesco Milanesio, Executive Creative Director & Associate Partner di Triplesense Reply.