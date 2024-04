Edil San Felice, Orsini a capo della Business Unit Ingegneria e Realizzazione

Edil San Felice, Carmine Orsini nominato Direttore della nuova Business Unit di Ingegneria e Realizzazione

Edil San Felice, operatore leader nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan - rende nota la costituzione della nuova Business Unit Ingegneria e Realizzazione (“BUIR”) e la relativa nomina dell’Ing. Carmine Orsini, in qualità di “Direttore Ingegneria e Realizzazione”, con decorrenza dall’11 maggio 2024.

L’Ing. Orsini, laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Napoli Federico II, vanta più di 20 anni di esperienza in aziende internazionali leader di mercato nei settori delle telecomunicazioni, dell’automotive, dell’avionica, della sanità privata e del packaging&food, tra le quali FIAT e Leonardo, e un consolidato background nei processi di procurement, program management, reengineering, risk management, budgeting, qualità e sostenibilità.

La nomina si inserisce nel progetto di rafforzamento della struttura organizzativa e manageriale di Edil San Felice e Carmine Orsini lavorerà a stretto contatto con l’Amministratore Delegato, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e consolidare l’orientamento al cliente.

La riorganizzazione aziendale di Edil San Felice prevede l’istituzione di due Business Unit: BUOP (Business Unit Operations) per la gestione e realizzazione delle commesse relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali, aeroportuali, civili ed industriali; BUIR (Business Unit Ingegneria e Realizzazione) per la gestione e realizzazione dei progetti relativi all’implementazione di nuove infrastrutture e all’ammodernamento di quelle esistenti.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di una realtà in forte crescita e sviluppo come Edil San Felice", ha dichiarato Carmine Orsini, nuovo Direttore BUIR. "L’intesa con Lorenzo Di Palma è stata da subito caratterizzata da una comunanza di visione e da una forte unità di intenti, che mi hanno spinto a sposare a pieno questo progetto. Il settore delle infrastrutture presenta grandi opportunità nel prossimo futuro e sono sicuro che Edil San Felice saprà coglierle al meglio”.

“Siamo molto soddisfatti di accogliere l’ingegner Orsini nel nostro organico", ha commentato Lorenzo Di Palma, CEO di Edil San Felice. "Il suo ingresso rientra all’interno di una più ampia operazione di riorganizzazione che si inserisce nel solco del percorso di crescita e rafforzamento della nostra struttura organizzativa, intrapreso ormai da tempo. Siamo certi che la nuova Business Unit, in sinergia con la Business Unit Operations, con a capo Francesco Arcione, saprà garantirci una struttura in grado di cogliere al meglio le sfide di un mercato che presenta una continua crescita nella domanda di infrastrutture sempre più sicure”.