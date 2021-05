Edison, nel primo trimestre ricavi +17% a 2,1 miliardi di euro

Edison, primo trimestre in crescita: +17% di ricavi, EBITDA a 252 milioni di euro (+35%) e utile di 98 milioni di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Edison ha esaminato il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2021, che si è chiuso con una decisa crescita di tutte le voci di bilancio rispetto allo stesso periodo del 2020.

Crescono a doppia cifra i ricavi (+17% a 2,1 miliardi di euro) trainati soprattutto dall’aumento dei prezzi e dei volumi di vendita. Ancor più significativo l’incremento dell’EBITDA che nel periodo registra una crescita del 34,8% a 252 milioni di euro, grazie soprattutto al contributo della Filiera Energia Elettrica, che ha beneficiato della maggior generazione rinnovabile, del recupero della produzione termoelettrica e della buona performance nelle attività di ottimizzazione del portafoglio produttivo. Positivo anche l’apporto alla Filiera sia delle vendite ai clienti residenziali sia delle attività nei servizi energetici ed ambientali. Sostanzialmente stabile l’andamento delle Attività Gas.

Il gruppo ha chiuso il primo trimestre 2021 in utile: 98 milioni di euro rispetto alla perdita per 10 milioni di euro del primo trimestre 2020 in conseguenza della dinamica sopra commentata e per minori oneri netti legati alle attività E&P ora cedute. Il risultato netto da Continuing Operations è più che raddoppiato a 98 milioni di euro da 46 milioni di euro del primo trimestre 2020.

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2021 è pari a 545 milioni di euro da 513 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e registra l’acquisto del 70% di E2i Energie Speciali, operatore di riferimento del settore eolico in Italia, già integralmente consolidata, e la cessione delle attività E&P in Norvegia.