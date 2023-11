Edison e Teatro alla Scala, insieme all’insegna della sostenibilità

Edison e il Teatro alla Scala insieme dopo 140 anni all'insegna della sostenibilità ambientale e sociale

In occasione del 140º anniversario dall’avvio delle attività, Edison consolida lo storico legame con il Teatro alla Scala avviato nel 1883 diventando Fondatore Permanente della Fondazione e confermando il suo impegno per accompagnare il Teatro nel suo percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica. Edison, inoltre, sostiene con il Comune di Milano e il Teatro alla Scala, la Prima Diffusa: una manifestazione culturale ispirata ai valori di inclusione e sostenibilità sociale e che porta l’opera della Prima a tutta la Città di Milano e ai suoi abitanti e visitatori.

“Edison ha dato avvio all’elettrificazione del Paese e del continente nel 1883, fornendo per la prima volta luce elettrica al Teatro: fu l’avvio di una nuova era. Un primato che ci onora e che siamo particolarmente soddisfatti di celebrare quest’anno in occasione del nostro 140° anniversario. Siamo orgogliosi", dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison, "di essere ancora oggi al fianco di questa primaria istituzione culturale del Paese mettendo a disposizione le nostre competenze e la nostra esperienza per dare un contributo concreto alla costruzione di un presente sostenibile nella nostra città”.

Sin dal 1883 Edison ha portato innovazione e progresso al Teatro, prima con l’energia elettrica, poi fornendo energia 100% green e infine avviandone il percorso di transizione ecologica e decarbonizzazione. Dal 2018 ad oggi Edison, grazie alle competenze di Edison Next, Società del Gruppo che accompagna imprese e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, ha portato a termine importanti interventi tecnici presso le sedi della Fondazione del Teatro alla Scala. I lavori di efficientamento sono iniziati al Museo Teatrale alla Scala con il progetto di illuminazione diretto dal light designer Marco Filibeck; sono proseguiti presso i Laboratori della Scala ex-Ansaldo, un’area di 20.000 metri adibita alle lavorazioni artigianali degli allestimenti scenici: scenografia, scultura, falegnameria, sartoria e laboratori meccanici.

Gli interventi hanno poi interessato la Sala prove “Abanella” utilizzata anche per le registrazioni concertistiche, il foyer, il ridotto delle gallerie e i corridoi di accesso ai palchi. Infine, Edison ha curato l’ottimizzazione di tutto il sistema di illuminazione della Sala teatrale Piermarini, dove avvengono le rappresentazioni: i globi che decorano i parapetti e il sistema di illuminazione interna dei palchi e delle gallerie e del maestoso lampadario al centro della Sala. Edison Next, inoltre, ha realizzato una diagnosi energetica del Teatro e delle sue sedi per ottimizzarne i consumi energetici e ridurne l’impronta carbonica. A questo scopo ha realizzato un modello energetico digitale del Teatro e dei Laboratori ex-Ansaldo e ne ha riprodotto il comportamento in relazione ai giorni di apertura degli uffici, al numero di rappresentazioni e al flusso di addetti, artisti, spettatori e visitatori.

Il progetto di transizione ecologica che ne deriva consentirà di ridurre i consumi di energia del Teatro alla Scala e delle sue sedi cittadine del 17%, pari a oltre 600 tonnellate di CO2 in atmosfera evitate all’anno. Edison, inoltre, da 13 anni è partner del Comune di Milano e del Teatro alla Scala per la promozione e l’organizzazione di Prima Diffusa: la manifestazione culturale unica nel suo genere che si fonda sui valori di inclusione e innovazione sociale facendo leva sulla cultura come strumento di progresso e di coesione delle comunità locali. Dall’1 al 7 dicembre 2023, Prima Diffusa porta l’opera inaugurale Don Carlo di Giuseppe Verdi in oltre 50 eventi gratuiti in 35 luoghi milanesi, dislocati in tutti i Municipi.

Il palinsesto prevede in particolare l’inaugurazione di Prima Diffusa presso il Castello Sforzesco 1° dicembre alle ore 18.30 alla presenza del Maestro Fabio Sartorelli e dei cantanti solisti della Scuola scaligera; le guide all’ascolto a cura della Accademia del Teatro alla Scala, che precederanno tutte le proiezioni della Prima, e TDB con SempreVerdi che porterà in scena le più note opere verdiane (Rigoletto, Traviata, Macbeth, Otello) in alcuni luoghi di Prima Diffusa (Teatro Edi/Barrio’s, Mare Culturale Urbano, Mosso, Sala Gregorianum).

A Palazzo Edison, infine, si svolgerà un dibattito con la collaborazione di Unindustria Lazio e del Premio Film Impresa con la proiezione del Documentario realizzato nel 2021 in occasione del decennale di Prima Diffusa per la regia di Michele Rho (6 dicembre alle 18.00 presso Foro Buonaparte 31). Tutte le proiezioni e le performance di Prima Diffusa sono su prenotazione o a ingresso libero fino a esaurimento posti.