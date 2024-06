EEMS Italia: Gianluigi Lupi nominato nuovo Chief Financial Officer

EEMS Italia: annunciata la nomina di Gianluigi Lupi come nuovo Chief Financial Officer

EEMS Italia, società italiana attiva nel mercato dell’energia e quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha annunciato la nomina di Gianluigi Lupi come nuovo Chief Financial Officer (CFO). Lupi, 64 anni, nato ad Arica (Cile), ha una solida formazione accademica con una laurea in economia conseguita all'Università di Genova. Prima di entrare in EEMS, ha accumulato un'importante esperienza nel settore finanziario presso Linde Gas, un’azienda che produce e distribuisce gas dell’aria (ossigeno, azoto, argon) per applicazioni nei settori industriali e medico. In Linde Gas, Lupi ha ricoperto per otto anni, dal 2015 al 2023, la posizione di Head of Finance and Control. La sua carriera professionale comprende anche ruoli manageriali significativi nell’area amministrazione finanza e controllo presso aziende di rilievo come RGP, Microsoft, Sun Microsystems e Unisys Italia.

Stefano Modena, CEO di EEMS, ha dichiarato: “La solida esperienza maturata da Lupi nella funzione Amministrazione Finanza e Controllo rafforza in modo significativo l’organico manageriale di EEMS. L’ingresso di Lupi supporterà la realizzazione del piano industriale triennale di EEMS approvato a marzo”.

L’arrivo di Lupi rappresenta un importante passo avanti per EEMS, che mira a consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato dell’energia. La vasta esperienza di Lupi nel campo finanziario sarà cruciale per guidare l'azienda attraverso le sfide future e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano industriale triennale. Lupi si unisce a EEMS in un momento strategico, e la sua nomina è vista come una mossa chiave per il rafforzamento del team dirigenziale, portando con sé competenze e conoscenze preziose che contribuiranno al successo continuo dell’azienda.