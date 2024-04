EF: programmata per domani la pubblicazione dei vincitori dei bandi INPS

EF annuncia che il 5 aprile saranno rese note le graduatorie con i vincitori dei bandi INPS: 'Estate INPSieme-Italia e Estero 2024' e il 'Bando Corso di lingue all’estero 2024'

Le tanto attese graduatorie dei vincitori dei bandi INPS pubblicati lo scorso 22 febbraio, Estate INPSieme-Italia e Estero 2024 e il Bando Corso di lingue all’estero 2024, sono pronte per essere rivelate entro il 5 aprile. In linea con l'esperienza dello scorso anno, i bandi hanno mantenuto le caratteristiche dell'edizione 2023, offrendo ai figli dei dipendenti statali l'opportunità di partecipare a vacanze studio e soggiorni linguistici in destinazioni internazionali. Entrambi i programmi sono validi per destinazioni in tutto il mondo. Per Estate INPSieme, gli studenti hanno la possibilità di scegliere tra pacchetti con partenza di Gruppo o pacchetti con partenza Individuale. INPS erogherà il contributo direttamente al beneficiario, che sarà responsabile del pagamento della vacanza studio o del corso di lingua prenotato, direttamente all'operatore scelto.

I finanziamenti erogabili dall'ente variano da 1000 euro per le vacanze studio in Italia per i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di 2° grado, fino a 2.100 euro per le Vacanze Studio all'estero Estate INPSieme di 15 giorni e fino a 3900 euro per i Corsi di Lingue. L'importo del contributo viene determinato da INPS in base alla fascia ISEE del soggetto richiedente. Anche per quest'anno, EF Education First mette a disposizione la propria esperienza per fornire pacchetti vacanze studio Estate INPSieme di 1 o 2 settimane in Italia, di 2 settimane all'estero e soggiorni per Corsi di Lingua di 3, 4 o 5 settimane. Quest'offerta consente di scegliere la soluzione migliore adatta ad ogni esigenza e ad ogni contributo, grazie alla vasta esperienza di EF maturata in quasi sessant'anni di storia.

Per questo motivo, genitori e ragazzi si stanno rivolgendo al team di esperti EF già da diverse settimane per ricevere supporto nella scelta della soluzione più adatta, ricevendo assistenza anche nella compilazione di tutti i documenti richiesti da INPS. In conformità con i bandi INPS, EF offre la possibilità di scegliere tra soggiorni di gruppo o individuali, con partenze durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Tutti i pacchetti offerti ad hoc sono disponibili in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo per lo studio di varie lingue. Il valore di EF, oltre all'esperienza nel settore, è la garanzia di sicurezza data ai genitori.

Qualunque sia il soggiorno scelto, EF si impegna a favorire lo studio in un ambiente protetto, educativo e stimolante sotto la guida attenta di accompagnatori italiani (per le partenze di gruppo) e dallo staff locale. L'offerta di EF mira a combinare divertimento e studio, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'efficacia dell'apprendimento. Un'esperienza completa che coinvolge genitori e studenti in ogni fase del processo di partecipazione al bando INPS. EF ha una soluzione per tutti, anche per coloro che non risulteranno vincitori dei bandi o per chi non è assegnatario del contributo INPS. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito EF Estate INPSieme.