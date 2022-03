Enel, al via la raccolta fondi dei dipendenti per l'Ucraina

Enel avvia una raccolta fondi fra i dipendenti per l’emergenza in Ucraina

Il Gruppo Enel ha deciso di avviare una campagna globale di raccolta fondi, rivolta ai propri dipendenti, a supporto delle attività promosse da Save the Children e UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati, per sostenere la popolazione ucraina. Le due organizzazioni sono attualmente impegnate in diverse azioni umanitarie messe in campo per rispondere ai bisogni dei rifugiati e degli sfollati in Ucraina e nei paesi limitrofi.

Enel Cuore, la Onlus di Enel attiva dal 2003, raddoppierà l’importo della donazione che ciascun collega destinerà a una o entrambe le organizzazioni nel corso delle due settimane di durata della campagna.

Save the Children è presente in Ucraina dal 2014 e sta distribuendo beni di prima necessità ai bambini che arrivano in Polonia e Romania, dove svolge specifiche attività di protezione dei minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie. Ha inoltre allestito spazi in cui i bambini, grazie al supporto di operatori specializzati, possono giocare e avere il supporto per elaborare il trauma subito e ritrovare un po’ di serenità. L'UNHCR è attualmente attiva in Ucraina, Romania, Ungheria e Polonia. Oltre ad aver allestito due nuovi centri di prima accoglienza in Italia rivolti a donne e bambini provenienti dall’Ucraina, sta fornendo loro beni di prima necessità.