Enel con Borgoluce e Confagricoltura, nasce un nuovo polo energetico agricolo

Innovazione, tecnologia, fonti rinnovabili ed economica circolare: sono queste le parole chiave al centro del nuovo polo energetico agricolo nato dall'accordo tra Enel X, la business line globale di Enel dedicata all'innovazione e alle soluzioni digitali e l'azienda agricola Borgoluce. L'intesa si inserisce nell'ambito del programma “Il sistema agricolo”, avviato da Enel insieme a Confagricoltura lo scorso anno, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo del settore agricolo nella transizione energetica.

Con Borgoluce si prevede l'installazione da parte di Enel X di tre impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di 569 kWp. A questo si aggiunge un servizio di valutazione delle emissioni di anidride carbonica dirette e indirette e l'analisi di dati per individuare le migliori soluzioni in chiave di decarbonizzazione e maggiore circolarità del processo produttivo. L'autoproduzione da fonte solare contribuirà a ridurre i consumi energetici annuali complessivi di 668.522 kWh, evitando l'immissione in atmosfera di 303.910 Kg di anidride carbonica l'anno.

“La firma dell'accordo con Borgoluce, ha commentato Augusto Raggi, responsabile di Enel X Italia - dà ulteriore impulso all'impegno di Enel X verso un modello di sviluppo sostenibile in cui efficientamento energetico e innovazione sono al servizio del mondo dell'agricoltura. Le sfide della transizione energetica richiedono un ripensamento delle attivita' di business in cui la decarbonizzazione è la leva fondamentale. L'avvio di questa partnership, intesa ad ampio raggio che integra fotovoltaico, mobilità elettrica ed economia circolare a supporto del settore agricolo è un chiaro esempio in questa direzione".

“Le fonti rinnovabili rivestono da molti anni un ruolo importante all'interno dell'azienda, ha commentato Lodovico Giustiniani, amministratore di Borgoluce. "Due Caldaie da 100 kw ciascuna alimentate a cippato proveniente dai boschi aziendali per riscaldare i centri aziendali, un impianto di biogas da 1 MW alimentato con le deiezioni degli allevamenti e da insilati provenienti da secondi raccolti per la produzione di energia elettrica. Con la realizzazione di tre impianti fotovoltaici da parte di Enel X sui tetti delle stalle continua l'impegno dell''azienda nella direzione della sostenibilita' e con la valutazione delle emissioni di CO2 si riuscira' a studiare soluzioni efficaci per la decarbonizzazione dell'azienda", ha continuato Giustiniani.

“Il fotovoltaico negli ultimi tempi ha avuto un importante sviluppo, ha affermato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, che ha permesso alle aziende agricole di essere ancora di più un modello di sostenibilità. I recenti provvedimenti del governo vanno in questa direzione, a conferma che l'agricoltura può dare il proprio contributo nella transizione ecologica. L'accordo nazionale tra Confagricoltura ed Enel è strategico e la realizzazione degli interventi sui territori e nelle singole realtà agricole ne è la prova".

Quello tra Enel X e Borgoluce è il risultato tangibile dell'intesa che Confagricoltura ed Enel hanno siglato lo scorso anno per dare impulso al fotovoltaico e alle energie rinnovabili nelle imprese agricole. Enel ricorda che l'accordo è stato stipulato all'interno del Il Sistema Agricolo, programma con cui l'azienda valorizza tutte le opportunità di business presenti nel Gruppo e dedicate al mondo dell'agricoltura.

Il programma Il Sistema Agricolo promuove lo sviluppo e l'utilizzo delle energie rinnovabili, soprattutto da fotovoltaico, nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento; garantisce uniformità di approccio e comunicazione verso il mondo agricolo e le relative associazioni di settore; realizza analisi strategiche dei possibili ambiti di sviluppo, di risparmio energetico e di digitalizzazione delle aziende agricole attraverso modelli di business sostenibile; valorizza i terreni agricoli e forestali di Enel in Italia in ottica di riqualificazione degli stessi; propone e valuta progetti e attività sostenibili ed innovative, in ambito agro forestale e zootecnico.