Enel Cuore sostiene il nuovo progetto 'Storie di Periferia'

Enel Cuore supporta il nuovo progetto 'Storie di Periferia', l'obiettivo è portare le periferie al centro attraverso la letteratura contemporane

Si è svolta oggi alla Camera dei deputati la presentazione del nuovo progetto "Storie di Periferia", promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci con il sostegno di Enel Cuore, la onlus del Gruppo Enel, e con la collaborazione speciale della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Periferie. Questo progetto mira a riportare le periferie al centro della storia attraverso la diffusione della letteratura contemporanea, specialmente nelle scuole, sviluppando l’interesse degli studenti delle periferie per la lettura e l'approfondimento culturale.

La prima edizione del progetto coinvolgerà due periferie urbane di grandi città: Tor Bella Monaca a Roma e Caivano a Napoli. Queste aree, spesso considerate marginali e pericolose, stanno costruendo una rete sociale impegnata nella riabilitazione del territorio. Il 4 giugno segnerà una tappa importante con la premiazione del Premio Strega Giovani 2024 al Teatro di Tor Bella Monaca, creando un collegamento simbolico tra il prestigioso premio letterario e le periferie. L'anno successivo, la premiazione avrà luogo a Caivano, dove verranno presentati i risultati del progetto.

"Enel Cuore è al fianco della Fondazione Bellonci e della Commissione parlamentare d’Inchiesta sulle Periferie in un progetto virtuoso dedicato ai ragazzi e alla loro istruzione, perché crede fortemente nel valore della cultura e dell’inclusione in tutti i contesti sociali, in particolare in quelli in cui trovano spazio fragilità sociali ed educative. Risvegliare la curiosità della conoscenza nei ragazzi che vivono nelle periferie e che troppo spesso sono lasciati indietro è un impegno necessario che va preso, lavorando di squadra, per dare un aiuto concreto alle nuove generazioni che rappresentano il futuro del nostro Paese", ha dichiarato Fabrizio Iaccarino, Responsabile Affari Istituzionali Italia di Enel e Consigliere di Enel Cuore.

Il progetto "Storie di Periferia" si svilupperà in due fasi: la prima fase, da ottobre a dicembre, sarà dedicata alla scelta di un tema di interesse per gli studenti. La seconda fase, da gennaio a marzo, consisterà in un laboratorio di lettura e scrittura incentrato sul tema scelto. Gli studenti parteciperanno a lezioni mensili tenute da docenti esperti e da autori, e i racconti scritti durante i laboratori saranno pubblicati sulla piattaforma leggiamoci.it.

Alla conferenza stampa moderata da Serena Ferraiolo della Fondazione Bellonci sono intervenuti, oltre a Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci, e Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, anche Nicola Franco, Presidente del VI Municipio di Roma Capitale, Pasquale Penza della Commissione Periferie, eletto nel territorio di Caivano, Filippo D’Alessio, Direttore del Teatro di Tor Bella Monaca, e Claudio Mola, Dirigente scolastico del Liceo statale Braucci di Caivano.