Enel diventa Official Energy Partner del Torino Football Club

Enel è il nuovo Official Energy Partner e Training Kit Partner del Torino Football Club

Una partnership che coniuga i valori dello sport con l’elettrificazione e la sostenibilità: Enel è il nuovo Official Energy Partner del Torino Football Club con tutti i servizi e le soluzioni avanzate di elettrificazione dei consumi a disposizione del Club e dei suoi tifosi. Attraverso questo accordo Enel sarà anche Training Kit Partner del Torino Football Club con il logo presente nel front dei training kit e pre-match kit, accompagnando i granata nei minuti prima delle partite di Serie A TIM e Coppa Italia Frecciarossa e tutta la settimana negli allenamenti allo Stadio Filadelfia.

Il Gruppo fa anche il suo ingresso nello Stadio Olimpico Grande Torino comparendo con il logo sui LED a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita. Per vivere da vicino tutto lo spettacolo e le emozioni di una partita di Serie A le persone, i clienti e gli stakeholder dell’azienda insieme alle proprie famiglie avranno accesso a pacchetti personalizzati messi a disposizione dal club.

“Costanza nel raggiungere gli obiettivi, passione e sostenibilità: sono questi i valori dello sport che condividiamo con il Torino Football Club con il quale annunciamo oggi questa importante collaborazione”, ha dichiarato Roberto Deambrogio, Head of Communications di Enel. “Iniziamo una nuova avventura con un partner di alto livello del calcio italiano al quale ci affianchiamo con entusiasmo e impegno sul campo, portando tutte le nostre offerte integrate di servizi e prodotti che facilitano la vita delle persone e consentono un utilizzo dell’energia più consapevole ed efficiente”.

Lorenzo Barale, Direttore Commerciale Torino FC: "Con grande entusiasmo siamo felici di dare il benvenuto a Enel tra i nostri partner. Questa è una collaborazione di grande significato per il Torino FC, in quanto per la prima volta nella storia del Club un Training Kit Partner accompagnerà la squadra negli allenamenti quotidiani allo Stadio Filadelfia e nel Warm Up pochi minuti prima dei match della squadra. Una partnership innovativa e di valore per il club che, grazie al supporto di Enel, avrà il modo di rafforzare il proprio impegno rivolto alla sostenibilità".