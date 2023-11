Enel, Gridspertise presenta due innovative soluzioni edge

Enel, Gridspertise in occasione di Enlit Europe presentate due nuove soluzioni all'avanguardia

Gridspertise, player globale dedicato a supportare i gestori dei sistemi di distribuzione di tutto il mondo nell'accelerare la trasformazione digitale delle reti elettriche, ha appena presentato due nuove soluzioni all'avanguardia in occasione di Enlit Europe 2023, il principale evento dedicato allo scenario energetico europeo. A Parigi, l'azienda ha presentato per la prima volta la sua nuova piattaforma modulare di smart meter, Globy, che offre ai DSO la massima flessibilità hardware e software e diversi moduli di comunicazione, e l'ecosistema di soluzioni per il monitoraggio e il controllo della rete elettrica a bassa tensione (Low Voltage Edge Grid Monitoring and Control) basato sulle tecnologie Quantum Edge device di Gridspertise, gli alleati perfetti per rendere la rete elettrica a bassa tensione più efficiente e affidabile.

Per supportare i DSO nell'affrontare le sfide a livello di rete di bassa tensione, Gridspertise ha progettato le nuove soluzioni presentate a Enlit Europe 2023. La crescente domanda di elettricità, la necessità di gestire e integrare nuovi carichi di energia, inclusi i veicoli elettrici e la diffusione delle risorse energetiche distribuite (DER) hanno reso più complessa la rete a causa dei nuovi flussi di energia bidirezionali e delle fluttuazioni della domanda, pertanto l'interesse dei gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) si è spostato dal monitoraggio dell'alta e media tensione (MT) alla visibilità in tempo reale della rete di bassa tensione (BT).

La nuova generazione di contatori intelligenti svolge un ruolo cruciale nel migliorare la visibilità della rete di BT, agendo come sensori intelligenti distribuiti per fornire dati in tempo reale sul consumo di energia, migliorare il monitoraggio remoto delle prestazioni della rete e consentire l'integrazione delle rinnovabili. Sebbene i contatori intelligenti rappresentino un primo importante strumento, i DSO hanno l'esigenza di integrare altre fonti di informazione per determinare se le reti di BT funzionano in modo adeguato: l'estensione del monitoraggio e del controllo remoto dalla MT alla BT è necessaria per migliorare l'affidabilità e la qualità del servizio agli utenti finali, diminuire l'indice di durata media delle interruzioni del sistema (System Average Interruption Duration Index, SAIDI) e ridurre i costi totali.

"Con le ultime novità del nostro portfolio, Gridspertise sta facendo un balzo in avanti nella costruzione del sistema energetico digitale e pulito del futuro. La digitalizzazione della rete a bassa tensione è essenziale per integrare un maggior numero di fonti rinnovabili, decarbonizzare la produzione di energia e sfruttare appieno i vantaggi dell'elettrificazione", ha dichiarato Robert Denda, CEO di Gridspertise. "Il nostro nuovo contatore flessibile e modulare Globy e la nostra suite di soluzioni per il monitoraggio e il controllo in bassa tensione condensano una tecnologia all'avanguardia, un approccio orientato al futuro e decenni di esperienza nella digitalizzazione della rete, testimoniata anche dal recente traguardo di 100 milioni di smart meter distribuiti in tutto il mondo. Le nostre soluzioni consentono ai DSO di osservare, riconfigurare e ottimizzare i flussi di energia per integrare un maggior numero di fonti rinnovabili e mantenere stabile la rete, migliorando l'esperienza dell'utente finale e la sostenibilità del sistema".