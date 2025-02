Enel in Messico: l'AD Flavio Cattaneo incontra il governo per discutere della transizione energetica

Enel rafforza il dialogo con il Messico: l'AD Flavio Cattaneo in visita per incontri istituzionali sulla transizione energetica

L’amministratore delegato di Enel, Flavio Cattaneo, ha recentemente visitato Città del Messico per una serie di incontri istituzionali con esponenti del Governo centramericano e stakeholder locali. Ad accompagnarlo in questa missione sono stati il Direttore delle Relazioni Esterne, Nicolò Mardegan, il Direttore Rest of the World, Roberto Deambrogio, e il Country Manager, Pedro José Cañamero González.

Durante la permanenza nel Paese, dove Enel si conferma come il principale operatore di energia rinnovabile con una capacità complessiva di 3 GW, i vertici del Gruppo hanno avuto modo di confrontarsi con il ministro dell’Energia, Luz Elena Gonzales Escobar, e con il ministro dell’Economia, Marcelo Ebrard.

Il viaggio si inserisce nell’ambito dell’impegno rafforzato di Enel nelle attività di advocacy internazionale e ha rappresentato un’importante opportunità per consolidare il dialogo con il Governo messicano. L’obiettivo è favorire una cooperazione pubblico-privata in grado di supportare il percorso di transizione energetica del Paese, in linea con le strategie di sviluppo sostenibile promosse dal Gruppo.