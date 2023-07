Enel, nel semestre utile netto a 3,3 miliardi (+52%)

Enel: EBITDA ordinario in crescita a 10,7 miliardi nel primo semestre. Confermata la guidance 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Enel, presieduto da Paolo Scaroni, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. Flavio Cattaneo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, ha commentato: “Nel corso del primo semestre 2023, il Gruppo Enel ha registrato una solida performance finanziaria e operativa. Il nuovo management ha immediatamente avviato delle azioni per migliorare ulteriormente l’allocazione del capitale massimizzando il ritorno degli investimenti, aumentare le efficienze e semplificare la struttura del Gruppo attraverso la focalizzazione geografica sui sei Paesi core. Queste azioni, insieme ai risultati ottenuti nel periodo, ci consentono di confermare la guidance per fine 2023, con la previsione di un dividendo complessivo di 0,43 euro per azione per l’esercizio corrente.”

I ricavi del primo semestre 2023 sono pari a 47.095 milioni di euro, con una diminuzione di 18.535 milioni di euro (-28,2%) rispetto al primo semestre 2022. Il decremento dei ricavi è attribuibile principalmente alla Generazione Termoelettrica e Trading per i minori volumi di energia prodotti, sostanzialmente ascrivibili al differente perimetro di consolidamento, e ai Mercati Finali per le minori quantità vendute, in uno scenario caratterizzato dalla progressiva riduzione dei prezzi dell’energia a seguito della stabilizzazione del contesto energetico del primo semestre 2023 rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il decremento dei ricavi di Enel X è riferibile essenzialmente alla rilevazione, nel corso del primo semestre 2022, del provento derivante dalla cessione parziale della partecipazione detenuta in Ufinet per 220 milioni di euro.

I ricavi di Enel Green Power risultano in aumento rispetto all’analogo periodo del 2022, prevalentemente per l’incremento delle quantità prodotte in Italia, Spagna e America Latina, soprattutto da fonte idroelettrica e solare. La diminuzione dei ricavi per Enel Grids è principalmente riconducibile alla variazione di perimetro derivante dalla cessione, nel secondo semestre del 2022, di alcune società in America Latina. Tali effetti sono stati sostanzialmente compensati dagli adeguamenti tariffari in Italia e Brasile e dall’aumento delle quantità di energia trasportate in Spagna.

I ricavi del primo semestre 2023 derivanti dalla sola generazione termoelettrica e inclusi nei risultati della Generazione Termoelettrica e Trading sono pari a 7.121 milioni di euro, con una diminuzione di 2.432 milioni di euro (-25,5%) rispetto all’analogo periodo del 2022. In particolare, i ricavi attribuibili alle attività di generazione a carbone del primo semestre 2023 si attestano al 4,1% dei ricavi totali (5,0% nel primo semestre 2022).

Il margine operativo lordo ordinario (EBITDA ordinario) del primo semestre 2023 ammonta a 10.739 milioni di euro, con un incremento di 2.441 milioni di euro rispetto all’analogo periodo del 2022 (+29,4%) nonostante gli effetti negativi connessi alle variazioni di perimetro dovute alle operazioni di cessione di taluni asset nel corso del secondo semestre 2022. L’incremento è principalmente riconducibile alla performance del business integrato (come combinazione dei business di Generazione Termoelettrica e Trading, Enel Green Power, Mercati Finali ed Enel X), che ha beneficiato della progressiva normalizzazione del mercato delle commodity, registrando un recupero del margine operativo lordo ordinario di circa 2.183 milioni di euro, e al positivo andamento di Enel Grids. Tali effetti hanno più che compensato la rilevazione, nel corso del primo semestre 2022, del già citato provento derivante dalla cessione parziale della partecipazione detenuta in Ufinet pari a 220 milioni di euro.