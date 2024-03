Enel, presentati i risultati per il 2023: EBITDA ordinario pari a €22 mld

Enel annuncia una solida performance per il 2023: EBITDA ordinario pari a 22 miliardi con un aumento del 11,6% rispetto all'anno precedente

Enel, leader nel settore energetico, ha annunciato i risultati finanziari consolidati per l'anno 2023 che confermano una solida performance aziendale. I dati pubblicati dal Consiglio di Amministrazione evidenziano un EBITDA ordinario raggiunto pari a 22 miliardi di euro, con un aumento del 11,6% rispetto all'anno precedente. Un risultato che riflette l'efficacia delle strategie messe in atto e un'impostazione gestionale attenta alle sfide del mercato energetico.

Il risultato netto ordinario del Gruppo ha segnato un incremento del 20,7%, attestandosi a 6,5 miliardi di euro. Un altro dato positivo è emerso dalla generazione di cassa operativa, che ha registrato una crescita del 63% rispetto al 2022, superando di 3 miliardi di euro il valore massimo storico del Gruppo Enel. Questi risultati hanno permesso di raggiungere e superare i target fissati per il 2023, i quali erano stati rivisti al rialzo lo scorso novembre. L'indebitamento finanziario netto, parametro cruciale per valutare la solidità finanziaria di un'azienda, si è mantenuto stabile, attestandosi a 60,163 miliardi di euro, in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente. Un segnale di solidità finanziaria che trova conferma anche nel rapporto indebitamento finanziario netto/EBITDA ordinario, che si è ridotto a circa 2,7 volte, rispetto a 3,1 volte a fine 2022.

Gli investimenti hanno subito una leggera riduzione, attestandosi a 12,714 miliardi di euro, in calo dell'11,4% rispetto all'anno precedente. Questo decremento è attribuibile principalmente alla focalizzazione degli investimenti sullo sviluppo delle reti di distribuzione e delle capacità rinnovabili, soprattutto in Europa. Il dividendo proposto per l'intero esercizio 2023 è di 0,43 euro per azione, in aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Di questi, 0,215 euro per azione sono stati già corrisposti a gennaio 2024 come acconto.

Flavio Cattaneo, CEO del Gruppo Enel, ha commentato i risultati e ha dichiarato: "Abbiamo raggiunto tutti i target relativi al 2023 che avevamo già rivisto al rialzo lo scorso novembre. Questi solidi risultati sono una chiara testimonianza dell'efficacia delle azioni messe in campo dal nuovo management nel corso del 2023, in linea con le nostre priorità strategiche di ottimizzazione del profilo rischio/rendimento, efficienza ed efficacia nonché sostenibilità, sia finanziaria che ambientale".

Enel ha confermato l'impegno nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi fissati nel Piano Strategico 2024-2026 e si è dichiarata fiduciosa riguardo alla crescita futura della remunerazione degli azionisti per il 2024. I risultati finanziari del 2023 confermano la solidità e la stabilità del Gruppo Enel, che si conferma uno dei leader nel settore energetico mondiale, con una visione orientata alla sostenibilità e alla crescita continua.