Enel, rafforzata la partnership con Masdar: accordo per 446 MW di fotovoltaico in Spagna

Enel, consolidata la collaborazione con Masdar per quattro impianti fotovoltaici operativi in Spagna dalla capacità di 446 MW: il valore della transazione è di €184 milioni

Nuovo passo avanti nella collaborazione tra Enel e Masdar, leader emiratino dell'energia rinnovabile. Le due società hanno annunciato oggi la firma di un accordo per l'ingresso di Masdar con una quota del 49,99% in EGPE Solar 2 , veicolo societario che ferma quattro impianti fotovoltaici operativi in ​​Spagna, per una capacità complessiva di 446 MW.

Il valore della transazione ammonta a 184 milioni di euro, corrispettivo riconosciuto da Masdar per l'acquisizione della quota di minoranza, soggetto ad aggiustamenti tipici di operazioni di questo tipo. L' Enterprise Value riferito al 100% di EGPE Solar 2 è pari a 368 milioni di euro.

La società, attualmente controllata da EGPE (Enel Green Power España) tramite Endesa, resterà sotto il controllo del Gruppo Enel e continuerà ad essere interamente consolidata nel perimetro del Gruppo, in linea con il modello di partnership strategica delineato nel Piano Industriale 2025-2027. Questo modello prevede la valorizzazione degli asset rinnovabili mantenendone il controllo operativo, con l'obiettivo di massimizzare efficienza e ritorni sul capitale.

L'accordo annunciato oggi segue la precedente intesa siglata nel dicembre 2024 , sempre con Masdar, relativa a un portafoglio di 2 GW di asset solari già operativi in ​​Spagna, segnando un rafforzamento significativo della collaborazione tra i due colossi dell'energia verde.

L'intesa include anche la concessione di Power Purchase Agreements (PPA) della durata di 15 anni , attraverso i quali Endesa, per il tramite di una società controllata, si impegna ad acquistare l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici oggetto dell'accordo.

Dal punto di vista finanziario, Enel prevede che l'operazione contribuirà a una riduzione dell'indebitamento finanziario netto consolidato di 184 milioni di euro nel 2025, senza impatti attesi sui risultati economici del Gruppo, grazie al mantenimento del controllo sulla società.

Il closing dell'operazione è atteso nel secondo trimestre del 2025, subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, tra cui quella del Governo spagnolo per gli investimenti esteri.

Con questa operazione, Enel conferma la propria strategia di consolidamento della leadership nelle rinnovabili attraverso alleanze di lungo periodo , puntando su efficienza industriale e solidità finanziaria per accelerare la transizione energetica in Europa e nel mondo.