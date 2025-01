Enel, riqualificati parchi e spiagge in dieci città italiane grazie a dipendenti e volontari

Enel: condotta la campagna di riqualificazione di parchi e spiagge eseguita da dipendenti del Gruppo e volontari in dieci città italiane in collaborazione con Legambiente Volontariato Aziendale

Oltre 300 dipendenti del Gruppo Enel, insieme ai volontari, si sono mobilitati in dieci località italiane per riqualificare parchi urbani e spiagge, rimuovendo una tonnellata e mezzo di rifiuti. L'iniziativa, condotta in collaborazione con Legambiente Volontariato Aziendale, rappresenta un esempio concreto di impegno per la sostenibilità e il territorio.

Durante l'attività, i volontari hanno raccolto oltre sei quintali di rifiuti indifferenziati, quattro quintali di vetro, quattro di metalli e oltre due quintali di plastica, insieme a trenta chili di mozziconi di sigaretta e cartacce. Questi numeri testimoniano l'efficacia dell'azione congiunta e la necessità di sensibilizzare le comunità locali sull'importanza della tutela ambientale.

La campagna, inserita nel programma di volontariato aziendale di Enel, si è svolta in dieci città italiane: Ameglia (La Spezia), Milano, Catania, Catanzaro, Napoli, Padova, Palermo, Sassari, Pescara e Torino. Gli interventi hanno incluso iniziative di pulizia di parchi e spiagge (Park e Beach Litter) e progetti di riqualificazione urbana, evidenziando l'impegno di Enel per il miglioramento della qualità della vita nelle aree coinvolte.

La collaborazione tra Enel e Legambiente dimostra come la sinergia tra aziende e associazioni possa generare benefici concreti per le comunità. Questo approccio è pienamente allineato agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, contribuendo alla costruzione di comunità più consapevoli e responsabili.

Le giornate di volontariato hanno offerto anche un'opportunità di formazione sul campo per i dipendenti coinvolti. Attraverso queste esperienze, i volontari Enel hanno approfondito il valore dell'economia circolare, del rispetto per i luoghi pubblici e della salvaguardia ambientale, acquisendo competenze utili sia nella vita professionale che personale.

Con iniziativa come questa, Enel riafferma il proprio impegno per l'ambiente e il territorio, dimostrando come un'azienda possa essere un attore attivo nel promuovere il cambiamento. La partecipazione di oltre 300 volontari testimonia la volontà condivisa di costruire un futuro sostenibile, in cui ogni azione contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente.

Questi interventi non solo migliorano l'aspetto dei luoghi coinvolti, ma promuovono anche un modello di comportamento responsabile, sensibilizzando cittadini e istituzioni sull'importanza della tutela ambientale e del bene comune.