Enel X Way con Porsche, siglata partnership di interoperabilità

Enel X Way: Porsche amplia le soluzioni di ricarica elettrica grazie all’interoperabilità con la neonata business line di Enel

Enel X Way, la nuova global business line di Enel dedicata alla mobilità elettrica, ha siglato una partnership con Porsche. I clienti della Casa di Stoccarda potranno ricaricare i propri modelli elettrici presso i 15mila punti di ricarica di Enel X Way diffusi in tutta la penisola.

“La partnership con Porsche è un’altra dimostrazione di quanto le case automobilistiche stiano puntando sulla rapida crescita della mobilità elettrica che passa necessariamente anche attraverso accordi tra i più importanti attori della transizione” commenta Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way. “Enel X Way, la neonata in casa Enel, offrirà ai clienti Porsche la possibilità di accedere a un numero ancora più elevato di infrastrutture di ricarica in tutto il Paese, compresa la rete di caricatori ultrafast, i più veloci e tecnologicamente avanzati sul mercato che stiamo ampliando grazie alla sinergia creata con il Gruppo Volkswagen ”

“La costruzione di un'infrastruttura di ricarica a misura di cliente è la chiave per ottenere un successo a lungo termine per l'elettromobilità”, ha commentato Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia. “La collaborazione con Enel X Way era il tassello mancante all’interno del nostro piano nazionale di sviluppo della mobilità elettrica a marchio Porsche”.