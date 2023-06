Enel X Way e Conad: nuovo progetto di consegne in modalità 100% elettrica

Roma e Palermo: Enel X Way e Conad avviano un nuovo progetto logistico per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria

Conad avvia un nuovo progetto logistico di consegne a punti vendita in modalità 100% elettrica a Roma, in collaborazione con Enel X Way, società di Enel dedicata alla mobilità elettrica, e a Palermo. L’iniziativa sottolinea l'impegno di Conad per una logistica sempre più sostenibile, con l'obiettivo di ridurre l'impatto in termini di emissioni di CO2 al fine di migliorare la qualità dell'aria. Il nuovo progetto prevede l'utilizzo di veicoli elettrici per effettuare le consegne di prodotti dai Cedi (Centri distributivi) delle Cooperative Conad Nord Ovest e PAC 2000A a 16 punti vendita di Roma e Palermo. I veicoli di consegna elettrici percorreranno circa 450-500 Km/giorno nelle zone servite.

L'ICCT (International Council on Clean Transportation) ha recentemente pubblicato un articolo che evidenzia l'impatto positivo che la conversione dei veicoli diesel in veicoli elettrici può avere sull'ambiente, riducendo le emissioni di CO2 e migliorando la qualità dell'aria urbana, contribuendo in maniera consistente alla decarbonizzazione. Dall’indagine emerge infatti che un autoarticolato elettrico a batteria da 40 tonnellate produrrà nel corso della sua vita lavorativa il 63% di emissioni in meno rispetto al Diesel, una percentuale che salirebbe dall'84% al 92% quando l'elettricità che li alimenta arrivasse per intero da fonti rinnovabili.

“L’obiettivo di Enel X Way è supportare i partner verso una transizione alla mobilità elettrica semplice e veloce offrendo le migliori soluzioni disponibili sul mercato” dichiara Riccardo Cassetta, Responsabile Vendite Clienti Privati di Enel X Way Italia. “Con Conad abbiamo iniziato un percorso di sostenibilità nel 2017 che oggi proseguiamo proponendo infrastrutture di ricarica ultraveloci dedicate alla logistica di medio e lungo raggio per la città di Roma e prossimamente Torino e Firenze. La prima da 150 kW è già stata installata presso la sede di Fiano Romano consentendo di ricaricare uno dei veicoli di consegna Full- Electric di Conad che, durante il tempo di carico e scarico merci, potrà fare il pieno di energia per proseguire la tratta a emissioni zero”.