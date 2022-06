Engineering, Giorgio De Guzzis nuovo Chief Strategy & Transformation Officer

De Guzzis ha sviluppato importanti competenze in Planning & Control, Economic Evaluation e Company Transformation in AT Kearney, Wind e, dal 2019, in Open Fiber

Giorgio De Guzzis entra in Engineering nel ruolo di Chief Strategy & Transformation Officer. Il manager, a diretto riporto del Ceo Maximo Ibarra, avrà la responsabilità di definire progetti di commercial excellence, digitalizzazione e semplificazione dei processi e integrazione post M&A. “Con grande piacere do il benvenuto a Giorgio nel leadership team di Engineering, certo che porterà la sua esperienza a supporto delle iniziative strategiche dell'azienda”, ha commentato Maximo Ibarra, amministratore delegato di Engineering a margine della nomina.

Laureato in Economia presso l’Università LUISS di Roma, De Guzzis ha sviluppato importanti competenze in Planning & Control, Economic Evaluation e Company Transformation in AT Kearney, Wind e, dal 2019, in Open Fiber.

