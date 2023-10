Eni, adottato piano di interventi di 85 mln a supporto di 20 mila dipendenti

Eni, congiuntura economica: piano di interventi pari a 85 mln per supportare 20 mila dipendenti non dirigenti del gruppo Italia

Eni ha deciso di adottare un piano di interventi straordinari per un ammontare complessivo pari a circa 85 milioni di euro per supportare i circa 20 mila dipendenti, non dirigenti, del gruppo in Italia nell’attuale fase di congiuntura economica. In particolare, tra le misure introdotte, con le competenze del mese di novembre 2023 sarà erogato un intervento straordinario una tantum pari a 3.000 euro lordi.

Verrà invece stabilmente incrementato del 45% il valore del buono pasto elettronico riconosciuto nelle giornate di prestazione lavorativa in smart working e, inoltre, sarà riconosciuto, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, un bonus carburante/ricarica elettrica del valore di 200€. Si tratta di intervento di welfare aziendale a supporto delle persone Eni e delle loro famiglie. Il capitale umano è il fondamento di Eni impegnata nel proprio percorso di trasformazione energetica.