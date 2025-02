Eni e CDP: grande soddisfazione per la fusione Saipem-Subsea7, nasce un nuovo leader globale

Eni e CDP sostengono la fusione Saipem-Subsea7: nasce un nuovo leader globale nel settore Subsea ed E&C Offshore

Eni e CDP Equity hanno espresso grande soddisfazione per l’operazione di fusione tra Saipem e Subsea7 S.A., che porterà alla nascita di un nuovo leader globale nel settore Subsea ed E&C Offshore. L’operazione, annunciata ufficialmente, è stata accompagnata dalla sottoscrizione di un memorandum of understanding tra Eni, CDP Equity e Siem Industries S.A., azionista di riferimento di Subsea7, per definire gli impegni e i principi di governance della nuova entità. La fusione è strutturata come un’operazione tra pari (merger of equals) con un rapporto di concambio fisso 50-50. Saipem agirà come società incorporante, mantenendo la propria sede sociale e il mercato di quotazione in Italia, con l’aggiunta della quotazione in Norvegia al termine dell’operazione.

In base agli accordi sottoscritti, Eni, CDP Equity e Siem Industries deterranno insieme circa il 29% del capitale sociale della nuova entità (Siem 11,8%, Eni 10,6% e CDP Equity 6,4%), costituendo un nucleo stabile di azionisti di riferimento. Questo permetterà loro di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione. Eni e CDP Equity modificheranno il patto parasociale vigente per disciplinare le modalità di esercizio dei loro diritti in accordo con Siem, senza incorrere in obblighi di Offerta Pubblica di Acquisto (OPA).

La fusione porterà alla creazione di un Market Leader globale nel settore, migliorandone il profilo competitivo grazie a sinergie operative che non avranno impatti negativi sull’occupazione. Inoltre, rafforzerà la struttura patrimoniale della nuova realtà industriale, consolidandone la posizione nel mercato internazionale.

L’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: “Con questa operazione creiamo un leader globale di grande valore industriale e tecnologico. Saipem nel corso degli ultimi anni ha compiuto un percorso di continuo miglioramento delle performance operative e finanziarie che l’ha portata in una posizione di eccellenza tale da potere essere protagonista di questa trasformazione significativa: un grande risultato che valorizza pienamente il sostegno che abbiamo fornito nel nostro ruolo di azionisti”.

“Assieme a Eni abbiamo lavorato in sintonia e con successo al perfezionamento di una grande operazione industriale. L’unione delle attività di Saipem e Subsea7 rappresenta un significativo rafforzamento di aziende ad alta tecnologia e affermate nei mercati di riferimento e che da oggi, sfruttando la loro complementarietà, danno vita a una realtà destinata a diventare leader mondiale nel settore”, ha commentato Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Grazie alla loro elevata complementarità geografica e a livello di clientela, Saipem e Subsea7 potranno migliorare l’offerta di prodotti e servizi, ottimizzando l’utilizzo della flotta e rafforzando la capacità di cogliere le opportunità strategiche e commerciali offerte dall’evoluzione del mercato Oil & Gas e dalla transizione energetica.

Eni e CDP Equity vedranno così valorizzata la loro partecipazione in Saipem, apportando benefici anche ai propri azionisti. Le parti coinvolte si sono impegnate a collaborare attivamente affinché l’operazione si concluda con successo nei tempi previsti, assicurando un futuro solido e competitivo alla nuova realtà industriale.