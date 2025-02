Eni e Renault insieme per la mobilità sostenibile: accordo sulla decarbonizzazione e ritorno in Formula 1 con Alpine

Eni, Renault Group e BWT Alpine Formula One Team insieme in una partnership strategica per la mobilità sostenibile

Eni e il Gruppo Renault hanno siglato un accordo per esplorare e sviluppare nuove opportunità di collaborazione mirate alla decarbonizzazione del settore dei trasporti. L'intesa prevede un impegno congiunto per individuare strategie di sviluppo in diversi ambiti, tra cui la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica, l'implementazione di servizi di mobilità intelligente e l'offerta di soluzioni energetiche innovative a supporto della transizione ecologica.

Un primo risultato concreto di questa collaborazione è già visibile nell'acquisto di veicoli Renault da parte di Enjoy, il servizio di car sharing di Enilive. Parallelamente, BWT Alpine Formula One Team ed Eni annunciano il ritorno di Eni nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1, con un accordo pluriennale che vede l'azienda italiana diventare Official Energy and Fuel Partner della scuderia.

Claudio Descalzi, CEO di Eni, ha sottolineato l'importanza dell'accordo, dichiarando: "Oggi firmiamo un accordo importante poiché consente a Eni e Renault Group di mettere insieme la rilevanza industriale e l’avanguardia tecnologica che le due aziende rappresentano nei rispettivi settori di riferimento, al fine di aprire nuovi percorsi di sviluppo in ambiti fondamentali per la sostenibilità del trasporto. Rilevante è anche l’introduzione con Alpine della sperimentazione della bio-benzina nell’ambito della F1, competizione sportiva che rappresenta la continua ricerca dell’eccellenza tecnologica assoluta nell’ambito dei motori e delle relative performance".

Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha espresso entusiasmo per la partnership, sottolineando come il settore automobilistico sia un vero e proprio lavoro di squadra. In un momento storico in cui la mobilità deve essere ripensata, l’unione delle competenze di grandi aziende rappresenta la chiave per sviluppare soluzioni innovative, non solo in Formula 1 ma anche nell’ambito della mobilità condivisa ed efficiente.

Flavio Briatore, Executive Advisor di BWT Alpine Formula One Team, ha aggiunto: "È con immenso orgoglio che celebro il ritorno di Eni in Formula 1 con BWT Alpine Formula One Team. Eni, in passato, è stato un importante partner della Formula 1. Condividiamo gli stessi obiettivi, soprattutto a livello di efficienza energetica, sostenibilità e prodotti futuri a base di biobenzina. È fantastico ritrovarli a bordo di BWT Alpine Formula One Team e non vediamo l’ora di realizzare insieme in futuro tanti progetti entusiasmanti, in pista ma non solo".

Questo annuncio segna anche il ritorno di Eni in un team affiliato a Enstone, dopo la sua ultima collaborazione con Benetton in Formula 1 nel 2000. Nell’ambito di questa nuova partnership, il team Alpine collaborerà con Eni per la promozione del brand Enilive in alcune delle 24 gare della stagione 2025. In qualità di Premium Partner, il marchio Eni sarà presente sulla monoposto A525, che gareggerà nel Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2025, oltre che sulle tute e sui caschi dei piloti, il cui schieramento verrà presentato ufficialmente il 18 febbraio a Londra, durante l’evento di lancio dell’F175 presso The O2 Arena. La visibilità del brand si estenderà inoltre al team di pit-stop e all'intero ecosistema di gara di BWT Alpine Formula One Team, con prospettive di collaborazione anche sullo sviluppo di carburanti innovativi e biobenzina per le competizioni di alto livello nel motorsport.