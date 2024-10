Eni: l'AD Descalzi incontra il Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi

Eni rafforza la collaborazione con l'Egitto: il Presidente al-Sisi incontra l'Amministratore Delegato Claudio Descalzi

Oggi, il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, ha incontrato l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, per discutere le attività in corso della compagnia nel Paese e per esplorare le aree di comune interesse e collaborazione. All’incontro hanno partecipato anche il Ministro del Petrolio egiziano, Karim Badawi, e il Chief Operating Officer Global Natural Resources di Eni, Guido Brusco.

Durante l’incontro, sono state esaminate le attività di Eni in Egitto, con un’attenzione particolare alle iniziative sia a terra che a mare, destinate a sostenere la produzione di gas naturale e ad esplorare il vasto portafoglio di asset disponibile. È emerso il ruolo centrale dell’Egitto nello sviluppo di un hub del gas nel Mediterraneo orientale, facilitato dalla presenza di importanti infrastrutture nel Paese per il trattamento del gas e l'esportazione di gas naturale liquefatto (LNG).

In aggiunta, Claudio Descalzi ha illustrato l'impegno di Eni per accelerare le iniziative relative alla transizione energetica. Sono stati discussi temi cruciali come la decarbonizzazione, la riduzione delle emissioni di metano, le soluzioni per l'efficienza energetica e l'implementazione delle energie rinnovabili. L'incontro ha anche celebrato il 70esimo anniversario della presenza di Eni in Egitto, un importante traguardo che segna l’inizio della collaborazione dell'azienda con il primo Paese al di fuori dell’Italia, avvenuto nel 1954.