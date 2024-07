Eni: l'AD Descalzi incontra il Primo Ministro albanese Edi Rama

Eni, Claudio Descalzi incontra il Primo Ministro albanese: focus sull'avanzamento delle attività del Gruppo nel Paese

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato oggi a Tirana il Vice Primo Ministro e Ministro delle Infrastrutture e dell’Energia della Repubblica d’Albania, Belinda Balluku, per discutere dell’avanzamento delle attività di Eni nel Paese, nonché di possibili collaborazioni future. Successivamente, l’AD di Eni e la ministra Balluku hanno partecipato ad un incontro con il Primo Ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama.

Durante l’incontro, Descalzi ha aggiornato il Presidente del Consiglio sulle attività esplorative di Eni nel Paese, nonché sui nuovi ambiti di attività legati alla transizione energetica, ovvero la produzione di materie prime agricole per la bioraffinazione, da sviluppare su terreni degradati. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile, mirando a trasformare aree inutilizzabili in risorse preziose per l'energia verde.

La presenza di Eni in Albania risale ai primi anni ’90, con un ritorno significativo nel Paese nel 2019. Da allora, la compagnia ha lavorato costantemente per contribuire allo sviluppo energetico dell’Albania, mettendo in campo la propria esperienza e competenza nel settore. L’incontro odierno segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra Eni e le istituzioni albanesi, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie esistenti e aprire nuove opportunità di sviluppo energetico e sostenibile.