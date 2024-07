Enilive e Serie A: svelato il nuovo logo

Enilive e Serie A: presentato il nuovo logo, innovazione e sostenibilità al centro del calcio italiano

Alla vigilia della presentazione del calendario della Serie A, la Lega Serie A e Enilive hanno svelato il nuovo logo della competizione. La Serie A, che prenderà il nome di "Serie A Enilive", vedrà Enilive, la società di Eni specializzata in prodotti e servizi per la mobilità, come title sponsor della massima divisione calcistica italiana per le prossime tre stagioni, fino al 2027.

Il nuovo slogan, “Serie A Enilive: muove la passione che ci unisce”, incarna l’essenza di questa collaborazione. L'obiettivo è non solo quello di regalare agli appassionati di calcio un'esperienza sportiva senza precedenti, ma anche di promuovere il marchio Enilive e i suoi innovativi servizi e prodotti, sempre più orientati alla decarbonizzazione. La rete di circa 4.000 stazioni di servizio Enilive in Italia sarà il punto focale di questa strategia, offrendo soluzioni sostenibili e all'avanguardia per una mobilità più verde.

Enilive è all'avanguardia nella produzione di biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) da materie prime rinnovabili. Le bioraffinerie di Venezia e Gela, insieme a quella negli Stati Uniti e alla futura struttura di Livorno, che sarà operativa dal 2026, rappresentano un modello di eccellenza. Questi biocarburanti sono cruciali per la decarbonizzazione della mobilità su strada, in aria, sui binari e in mare, nonché per i generatori di energia elettrica.

Nei prossimi tre anni, i gruppi elettrogeni che alimentano la produzione audiovisiva della Lega Serie A saranno esclusivamente alimentati con HVO prodotto da Enilive. Questo passaggio riflette un impegno concreto verso la riduzione delle emissioni di CO2 e l’adozione di pratiche più sostenibili nell’ambito sportivo. La collaborazione tra Lega Serie A ed Enilive offrirà ai clienti iscritti al programma di loyalty ‘Enilive Insieme’ numerosi vantaggi. Dal 29 luglio, partirà un concorso che metterà in palio oltre 10 mila ingressi VIP Experience per le partite della Serie A Enilive 2024/2025. I vincitori avranno l'opportunità di vivere l'emozione del calcio italiano da una prospettiva esclusiva, con accesso privilegiato agli stadi e alle aree riservate.

Le stazioni di servizio Enilive sono molto più di un semplice luogo di rifornimento. Con un’offerta diversificata che include biocarburante diesel HVOlution, bio-GPL, biometano e ricariche elettriche, Enilive si posiziona come leader nell'innovazione sostenibile. Le stazioni offrono inoltre una gamma di servizi per le persone in movimento, come il car sharing Enjoy, la ristorazione di Eni Café e ALT Stazione del Gusto, quest’ultimo realizzato in collaborazione con l'Accademia Niko Romito. Inoltre, le Enilive Station permettono ai clienti di svolgere attività quotidiane come il pagamento di bollettini postali e la spesa veloce negli Emporium, rendendole un punto di riferimento per oltre un milione e mezzo di persone in Europa ogni giorno.

La presentazione del nuovo logo e la partnership con Enilive segnano l'inizio di una nuova era per la Serie A. Questa collaborazione rappresenta un impegno condiviso verso un futuro più sostenibile e un calcio che unisce passione e innovazione. I tifosi italiani possono aspettarsi una stagione entusiasmante, in cui la loro passione per il calcio contribuirà a promuovere pratiche più sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale. Con questa nuova identità, la Serie A Enilive si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio italiano, dove l’entusiasmo dei tifosi e l’innovazione tecnologica cammineranno insieme verso un futuro più verde e responsabile.