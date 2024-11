Terni, Entrobordo: presentato il primo 'Tavolo della Produttività' per le imprese umbre

Entrobordo porta a Terni il primo 'Tavolo della Produttività': un confronto per rilanciare le mPMI umbre

Il 3 dicembre 2024, Terni sarà teatro di un evento di grande importanza per il rilancio economico del territorio umbro. L’Associazione Entrobordo, promotrice della campagna nazionale “Spedizione dei Mille”, in collaborazione con il Comune di Terni, organizza il primo Tavolo della Produttività, un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che caratterizzano il mondo delle micro, piccole e medie imprese (mPMI). L’incontro si terrà presso la Sala Convegni del Museo Diocesano e Capitolare, in Via XI Febbraio 4, e rappresenterà un punto di partenza per il confronto tra imprenditori, amministratori locali, sindacati e rappresentanti di associazioni di categoria.

Il focus della giornata sarà incentrato sul miglioramento della competitività delle mPMI umbre attraverso l’adozione di nuove tecnologie, l’ottimizzazione dei processi aziendali e l’innovazione. Questo appuntamento intende creare una rete di collaborazione tra i principali attori del territorio, con l’obiettivo di sviluppare strategie condivise per il rafforzamento del tessuto economico regionale. Durante l’evento, esperti e istituzioni offriranno contributi concreti e spunti di riflessione utili per affrontare le sfide del mercato.

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di rilievo come Marco Travaglini, presidente dell’Associazione Entrobordo, Alessandro Pajewski, direttore della Fondazione Gran Sasso Tech, e Sergio Cardinali, assessore allo sviluppo economico. A loro si uniranno Guido Verdecchia, presidente del Gruppo Consiliare di maggioranza, e rappresentanti di Confartigianato Imprese Terni. Il giornalista Federico Zacaglioni modererà il confronto, garantendo un dialogo dinamico e costruttivo su temi di cruciale importanza per le imprese umbre.

Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione dei Percorsi di Consapevolezza, strumenti gratuiti ideati per supportare le imprese nell’affrontare il cambiamento. Questi percorsi offriranno consulenze mirate, relazioni tecniche e indicazioni su come accedere a finanziamenti e risorse, con l’intento di aiutare le mPMI a innovare e migliorare la loro resilienza. Durante l’evento, le prime 50 imprese registrate avranno l’opportunità di accedere gratuitamente a questi programmi, un’occasione concreta per intraprendere un percorso di crescita.

Il contesto economico umbro, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale basato principalmente su mPMI, presenta criticità legate a fenomeni come lo spopolamento e la carenza di competenze avanzate. Tuttavia, negli ultimi anni si sono registrati segnali incoraggianti, come una maggiore digitalizzazione delle imprese e un incremento delle esportazioni. Questi elementi, combinati con l’accesso a fondi nazionali ed europei, offrono opportunità significative per rilanciare l’economia locale.

La campagna nazionale “Spedizione dei Mille”, da cui nasce l’evento, rappresenta un progetto ambizioso per promuovere l’innovazione nelle PMI italiane. Ideata dall’Associazione Entrobordo e dal Centro Studi ProduttivItalia, questa iniziativa si propone di ridefinire il concetto di produttività, andando oltre i tradizionali parametri di efficienza per puntare su competenze progettuali e capacità di adattamento al cambiamento. La distribuzione gratuita di Percorsi di Consapevolezza e l’organizzazione di eventi in diverse regioni italiane sono solo alcuni degli strumenti messi in campo per favorire il progresso delle imprese.