Euro Digitale, Nexi: BCE pubblica risultati d'esercizio di sviluppo prototipi

Euro digitale, Nexi: pubblicati dalla BCE i risultati dell’esercizio di sviluppo di prototipi per l'implementazione delle soluzioni di pagamento

La Banca Centrale Europea ha pubblicato oggi i risultati dell’esercizio di sviluppo di prototipi, condotto da luglio 2022 a febbraio 2023, per verificare come implementare le varie soluzioni per l'euro digitale e integrarle nell'attuale panorama europeo dei pagamenti. I test hanno dimostrato che l’integrazione è possibile senza problemi, lasciando ampio spazio a funzionalità e tecnologie innovative. I risultati hanno inoltre confermato che l'euro digitale funzionerebbe sia online che offline, utilizzando design indipendenti e aumentando così la resilienza dell'euro digitale.

L'esercizio di sviluppo di prototipi è una parte importante della fase di indagine del progetto per l’euro digitale. Quest’ultimo è stato lanciato dalla BCE e dalle banche centrali nazionali dell'area euro per garantire che la moneta della banca centrale rimanga accessibile anche nell'era digitale. La fase di indagine è iniziata nell'ottobre 2021 e si concluderà nell'autunno 2023. L'obiettivo è quello di affrontare le questioni chiave relative alla progettazione e alla distribuzione della moneta digitale.

Nexi è stata selezionata nel 2022 come una delle cinque aziende fornitrici di prototipi front-end per testare diverse soluzioni per i pagamenti. In particolare, Nexi è stata scelta per una soluzione per i pagamenti presso il punto vendita.

"Siamo onorati di essere stati scelti per supportare la Banca Centrale Europea durante la fase di studio dell'euro digitale", ha commentato Roberto Catanzaro, Chief Business Officer Merchant Solutions di Nexi Group e membro del Digital Euro Market Advisory Group. "Un'esperienza coinvolgente per l'utente e l'esercente è fondamentale per garantire un'ampia adozione dell'euro digitale e abbiamo apportato le nostre migliori competenze nelle tecnologie di accettazione e di pagamento mobile per definire una chiara via da seguire".