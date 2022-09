Euro digitale, Nexi scelta da BCE per sviluppo prototipi pagamento

Euro digitale, Nexi tra le aziende selezionate dalla BCE per lo sviluppo del prototipo di una soluzione front-end

La Banca Centrale Europea ha scelto Nexi, la Paytech leader in Europa, per sviluppare un prototipo di soluzione front-end per pagamenti con euro digitale. Dopo aver aderito all'invito alla manifestazione di interesse lanciato ad aprile dalla BCE nell'ambito della fase di analisi relativa all'euro digitale, Nexi è stata scelta come una delle cinque aziende, tra le 54 che avevano risposto, che forniranno prototipi di soluzioni front-end per testare diversi casi d'uso nei pagamenti.

Nei prossimi mesi un gruppo di lavoro dedicato e multidisciplinare di esperti Nexi lavorerà a stretto contatto con il project team per l'euro digitale della Banca Centrale Europea per studiare una soluzione tecnica front-end per i pagamenti con euro digitale presso i negozi fisici, mettendo a disposizione l'alto profilo tecnologico, il solido background e l'esperienza di Nexi nel settore dei servizi per l’accettazione dei pagamenti. Nexi è stata coinvolta in diversi gruppi di lavoro a livello europeo sin dall'inizio della fase di analisi da parte della BCE, con l’obiettivo di sostenerne le iniziative volte a progettare un euro digitale efficiente, inclusivo e sostenibile in grado di essere complementare agli attuali sistemi di pagamento.

In qualità di maggior player in Europa nel settore dei pagamenti digitali con circa 300 milioni di euro di investimenti in tecnologia e innovazione, Nexi è in grado di supportare il progetto della Banca Centrale Europea per l'euro digitale che potrebbe favorire l'innovazione in campo finanziario e migliorare l'efficienza complessiva del sistema dei pagamenti al dettaglio.

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti per sostenere la BCE in un progetto così strategico per l'Europa", ha dichiarato Roberto Catanzaro, Chief Strategy & Transformation Officer del Gruppo Nexi e membro del Digital Euro Market Advisory Group. "Intendiamo offrire il meglio del know-how di Nexi nel settore dei pagamenti digitali e, nello specifico, delle soluzioni Merchant per guidare l'innovazione nel panorama europeo dei pagamenti".