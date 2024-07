Euromoney Awards 2024, UniCredit: Andrea Orcel nominato banchiere dell'anno

UniCredit premiata agli Euromoney Awards 2024: Andrea Orcel è banchiere dell'anno

Euromoney ha premiato Andrea Orcel, CEO di UniCredit, come "Banker of the Year" riconoscendo la sua leadership e i risultati raggiunti da UniCredit nel 2023, grazie al piano di trasformazione industriale “UniCredit Unlocked”. Il prestigioso premio è stato consegnato ad Andrea Orcel durante la cerimonia degli “Euromoney Awards for Excellence”, tenutasi a Londra il 18 luglio. Oltre a riconoscere la sua straordinaria leadership e la trasformazione della banca, Euromoney ha conferito a UniCredit il prestigioso premio per la Migliore Banca per le Piccole e Medie Imprese (PMI) in Europa Occidentale, riconoscendo la qualità del servizio e delle relazioni con i suoi 2 milioni di clienti PMI e i 15 milioni di clienti retail nei 13 paesi in cui opera.

Inoltre, Euromoney ha riconosciuto UniCredit come Migliore Banca in Italia, dove è stata premiata anche come Migliore Banca sul fronte ESG e per le PMI. UniCredit è stata anche riconosciuta come Migliore Banca in Bosnia ed Erzegovina, dove ha ricevuto l'ulteriore riconoscimento di Migliore per Diversità ed Inclusione. In totale, UniCredit ha ricevuto 18 premi come riconoscimento del suo eccellente lavoro in tutta Europa. Questi premi riconoscono UniCredit Migliore Banca per il Wealth Management e Migliore Banca per i Servizi di Transazione in CEE, oltre a premiarla come Migliore Banca sul fronte ESG in Austria, in Bosnia-Erzegovina, in Croazia e in Romania, e Migliore Banca per il Corporate in Bulgaria, in Croazia e in Romania. Inoltre, nella Repubblica Ceca, la banca è stata premiata come Migliore Banca per le PMI.

Andrea Orcel, CEO di UniCredit, ha commentato: “Sono estremamente onorato e grato a tutti i colleghi che hanno lavorato insieme con passione e impegno, uniti in un unico team per continuare a garantire risultati positivi a tutti i nostri stakeholder. Questi premi sono un vero riconoscimento per i risultati da loro ottenuti e testimoniano la dedizione e il duro lavoro di tutto il team, oltre che attetstare un ulteriore passo avanti della banca in direzione della nostra ambizione di diventare la banca per il futuro dell’Europa”.

Gli eccezionali risultati di UniCredit nel 2023, il miglior anno di sempre, e nel 1Q 2024, riflettono il successo del piano strategico "UniCredit Unlocked", che ha trasformato l'istituto in un unico gruppo armonioso con accesso a 15 milioni di clienti e 13 mercati in tutta Europa, consentendo alla Banca di diventare un nuovo punto di riferimento nel settore.