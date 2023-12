Eviosys, delineato l'identikit del consumatore d'Europa

Eviosys, tracciate le caratteristiche del consumatore europeo: virtuoso, antispreco e orientato alla sostenibilità dei propri acquisti

Per il secondo anno, il gigante del packaging in metallo Eviosys ha commissionato un sondaggio a livello europeo per valutare l’opinione dei consumatori nei confronti del packaging. Dopo 12 mesi di rapida trasformazione che hanno messo la sostenibilità al primo posto, il leader del packaging in metallo ha intervistato 2000 persone in tutta Europa per ottenere informazioni sulle priorità dei consumatori in questo momento di incertezza economica, soprattutto con le festività natalizie alle porte.



Attenzione alla scelta del packaging. Il recente sondaggio condotto da Eviosys rivela dati interessanti che sottolineano la crescente importanza che i consumatori attribuiscono al packaging quando prendono decisioni d’acquisto. In particolare, l’87% delle persone pensa che la stagione dei regali induca a “comportamenti che fanno sprecare denaro” e il 48% degli intervistati ha dichiarato di prendere spesso in considerazione i materiali dell’imballaggio al momento dell’acquisto di un prodotto, evidenziando una maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale del packaging. Tendenza verso gli imballaggi in metallo rispetto a quelli in plastica. La frustrazione per la prevalenza di packaging in plastica nei supermercati è palpabile, con il 59% del campione che esprime il proprio malcontento.

Quest’insoddisfazione dei consumatori si è tradotta in azioni tangibili, il 57% dei consumatori ha dichiarato, infatti, di essere disposto a pagare di più per i prodotti contenuti in imballaggi sostenibili. In particolare, il 63% degli intervistati considera gli imballaggi in metallo più sostenibili della plastica. Questo continuo cambiamento nella mentalità dei consumatori verso il metallo significa che l'industria ha l'opportunità di apportare un cambiamento positivo tangibile al mercato del packaging.



Propensione al packaging riciclabile. Il sondaggio evidenzia anche il forte fascino dei packaging in metallo, in particolare la loro natura infinitamente riciclabile. Un impressionante 82% degli intervistati ha dichiarato che sarebbe più propenso ad acquistare un prodotto contenuto in imballaggi in metallo, data la riciclabilità di questo materiale. Scelte responsabili e nuove abitudini di acquisto. Poiché le preoccupazioni ambientali continuano ad aumentare, il 66% degli intervistati ritiene che le aziende non stiano facendo abbastanza per affrontare l'inquinamento da plastica. Al contrario, il 61% considera le aziende che adottano imballaggi in metallo attori del mercato che intraprendono un passo cruciale verso la sostenibilità.

Con oltre la metà degli europei che citano il costo della vita come loro preoccupazione principale (56%), il 78% riconosce che il costo di un articolo da regalo influenzerebbe la sua decisione d’acquisto. Regali con packaging riciclabile. Nel campo dei regali, il 48% dei consumatori afferma che la possibilità di riutilizzare o riempire nuovamente il contenitore del prodotto influenzerebbe la decisione d’acquisto, superando anche le considerazioni riguardanti il lusso o il design dell’articolo.



Il metallo è versatile e durevole: il 94% degli intervistati riutilizza già le latte regalo con diversi fini, ad esempio per riporre le decorazioni (51%), per conservare gli alimenti (47%), per sistemare i gioielli (38%) e come base per progetti fai-da-te (26%). Nonostante il vetro rimanga un elemento essenziale per il packaging premium secondo il 42% degli intervistati, il metallo segue subito dopo per il 38%, evidenziando una forte preferenza per questo materiale da parte dei consumatori che fanno acquisti durante le festività natalizie.

Inoltre, il 43% del campione considera il design stampato come l’elemento più importante del packaging di lusso, mentre il 32% dà la priorità ai packaging dai colori vivaci. Laetitia Durafour, Direttore Marketing di Eviosys, ha dichiarato: "Eviosys porta avanti la sua missione di aiutare i marchi a soddisfare le aspettative dei consumatori sfruttando i recenti trend e utilizzando quindi soluzioni di imballaggio in metallo sostenibili e riciclabili. Non stiamo semplicemente assistendo a un cambiamento nelle preferenze dei consumatori; stiamo attivamente plasmando un futuro in cui scelte responsabili definiscono il nostro panorama del packaging, riflettendo il crescente impegno verso una società più eco-consapevole"