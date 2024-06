Expo 2025, Stati Generali sulla Sostenibilità: Vattani presenta il Pad. Italia

Expo 2025 Osaka: il Commissario Generale per l’Italia, Amb. Mario Vattani, ospite della V edizione degli Stati Generali sulla Sostenibilità

Il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Ambasciatore Mario Vattani, sarà ospite della V Edizione della Phygital Sustainability Expo – Gli Stati Generali Europei sulla Sostenibilità 2024. Mercoledì 5 giugno, alle ore 13:30, Vattani presenterà il Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. L’intervento sarà visibile in live streaming su RaiNews.it e su Today.it

“Il tema di Expo 2025 Osaka è 'Disegnare la Società del Futuro per le nostre Vite' - un invito a riflettere sulle sfide di oggi per creare il mondo di domani, quello che vivranno i più giovani”, spiega Vattani. “Il Padiglione Italia, progettato da Mario Cucinella, sarà un avamposto del Sistema Italia nel quale promuovere il 'saper fare italiano' e l’innovazione delle nostre industrie creative nel palcoscenico globale di Expo. Vale la pena ricordare che nel 2023 le esportazioni di prodotti moda verso i Paesi dell'Asia Orientale sono stati pari a circa 5,5 miliardi di euro, di cui quasi 1 miliardo in Giappone, con un incremento a doppia cifra sull’anno precedente. Il Made in Italy è sinonimo di bello e ben fatto, di alta qualità, elemento necessario per parlare di sostenibilità”.

Expo 2025 Osaka si svolgerà in Giappone dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Partecipano 160 nazioni e sono previsti 30 milioni di visitatori provenienti principalmente dal Giappone e dai Paesi asiatici. Il Phygital Sustainability Expo, manifestazione internazionale dedicata alla transizione sostenibile del Made in Italy, si svolgerà il 4 e 5 Giugno 2024 presso i Mercati di Traiano dei Fori Imperiali a Roma. Tra i partner il Parlamento europeo e la Commissione europea, a cui si aggiungono il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA) e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale.