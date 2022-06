Fabio Guffanti prende le redini di Havea Italia: nominato nuovo Ceo

Havea, Guffanti: "Il mio obiettivo sarà quello di portare l’azienda verso il prossimo livello di crescita nel mercato di riferimento"

Fabio Guffanti è il nuovo amministratore delegato di Havea Italia, filiale italiana del gruppo leader europeo nel settore natural healthcare. “Sono contento di dare il benvenuto a Fabio come nostro nuovo Ceo della country italiana, ha commentato Nicolas Brodetsky amministratore delegato del gruppo. "Porta un’esperienza globale significativa oltre a una conoscenza del mercato italiano della cosmesi. Con la nomina di Fabio guardiamo a una nuova fase in cui ci focalizzeremo sulla crescita del nostro business in Italia sia attraverso lo sviluppo dei marchi già esistenti che attraverso nuove acquisizioni", ha aggiunto.