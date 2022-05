Farmaè Group: Marco Baroni nominato nuovo CFO

Marco Baroni nuovo CFO di Farmaè

Farmaè S.p.A. – società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, piattaforma integrata leader in Italia nei settori healthcare, beauty e wellness – (la “Società”) comunica che, nell’ambito di un processo di riorganizzazione e rafforzamento della funzione aziendale finanze, Marco Baroni è stato nominato Chief Financial Officer del Gruppo.

Baroni subentra a Giuseppe Cannarozzi, che, confermato Consigliere di Amministrazione della Società nell’Assemblea del 29 Aprile, svolgerà un ruolo di raccordo tra la suddetta funzione e il CdA.

Nato a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, e laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Pisa, Marco Baroni vanta una lunga e comprovata esperienza. Ha iniziato la sua carriera professionale in Olivetti, dove, nel corso di 10 anni ha ricoperto incarichi con responsabilità crescenti fino a diventare responsabile pianificazione e controllo dell’area Asia Pacifico. Successivamente entra in Fiat Auto come responsabile del controllo di una delle aree commerciali estere e delle attività di pianificazione e controllo della JV di Fiat Auto in Russia e a seguire, in Sun Microsystems Italia, dove ha ricoperto il ruolo di FP&A Manager in un momento di forte crescita per il gruppo. Dal 2002 ha iniziato la carriera come Chief Financial Officer prima nel Gruppo Mantero Seta, proseguendo nel Gruppo Itema, nel Gruppo Zobele e, dal 2012 nel Gruppo Lucart e, in ultimo, nel Gruppo Brugola OEB Industriale.

“A nome di tutto il gruppo, diamo il benvenuto a Marco come nuovo CFO – dichiara Riccardo Iacometti, founder e CEO di Farmaè Group – col cui ingresso andiamo a completare una squadra di primissimo piano che, siamo certi, saprà imprimere ulteriore slancio nello sviluppo del nostro business.”

“È per me un reale motivo di soddisfazione sia professionale che personale – commenta Marco Baroni – l’opportunità di poter ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer del gruppo Farmaè e contribuire al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che il gruppo si è posto, percorrendo la via della continua innovazione tecnologica e dei modelli di business.”