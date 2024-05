Farmaè, secondo Netcomm è il quarto e-commerce italiano tra i generalisti

Farmaè è al quarto posto tra gli e-commerce generalisti in Italia di Netcomm

Continua il percorso di crescita di Talea Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e leader nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere e nei servizi di trasformazione digitale, che con il suo brand commerciale Farmaè si è classificata al quarto posto tra gli e-commerce generalisti in Italia (dopo colossi come Esselunga, Unieuro e La Feltrinelli), al primo posto nel settore Salute e Benessere e al 13° posto tra i principali siti di e-commerce in tutto il mondo.

È quanto emerge dai dati di Netcomm, il Delivery Index eCommerce, punto di riferimento in materia di e-commerce e retail digitale nel panorama nazionale e internazionale nato nel 2005, che riunisce oltre 480 aziende tra società internazionali e piccole-medie realtà di eccellenza. Questo riconoscimento riflette l’importante percorso di crescita portato avanti dal Gruppo che, proprio quest’anno, celebra i suoi 10 anni di attività e che negli ultimi mesi ha ultimato l’acquisizione di sette brand e il lancio della sua nuova linea private label di integratori “Farmaè – è fatta per te”.

L’efficacia della strategia di sviluppo di Talea Group è testimoniata dai risultati del primo trimestre del 2024, dove ha registrato ricavi consolidati adjusted pari a 43,5 milioni di euro, con un incremento del 12,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. In particolare, l'Area Consumer ha contribuito in modo determinante a questa performance, raggiungendo ricavi pari a 41,5 milioni di euro, con una crescita del 12,2% rispetto all'anno precedente.

Questo successo riflette l'efficacia delle strategie adottate per migliorare l'offerta e aumentare la competitività dei brand sul mercato. Complessivamente, nell'Area Consumer sono stati venduti oltre 4,5 milioni di prodotti, con un incremento del 12,7%, e gli ordini hanno superato i 900 mila, segnando una crescita dell'8,5%.

Riccardo Iacometti, Founder e Amministratore Delegato di Talea Group, ha commentato: “Il posizionamento di Farmaè come quarto tra principali e-commerce generalisti in Italia e primo nel settore Salute e Benessere rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro Gruppo. Questo riconoscimento non solo premia la qualità e l'efficacia della nostra offerta, ma riflette anche l'impegno costante di tutto il team di Talea Group. I risultati finanziari del primo trimestre 2024, con ricavi consolidati in crescita del 12,2% rispetto allo scorso anno e un aumento del 46,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2023, sono un chiaro indicatore del successo delle nostre strategie. Questi KPI evidenziano la nostra capacità di innovare e di rispondere alle esigenze del mercato, consolidando la nostra posizione di leader nell’e-commerce italiano. Nel celebrare il decennale dalla nascita del nostro Gruppo, guardiamo al futuro con ottimismo, pronti a cogliere nuove opportunità di crescita e sviluppo”.