Fastweb presenta ‘Inspiring your Future’ – Governare l’Intelligenza Artificiale: focus su IA al servizio delle imprese e PA

Fastweb, ‘Inspiring Your Future’: Intelligenza Artificiale come strumento di crescita per imprese e pubblica amministrazione

Si è svolto presso l’Ara Pacis di Roma l’evento organizzato da Fastweb “Inspiring Your Future” per esplorare il ruolo dell’intelligenza artificiale (IA) come motore di innovazione per le imprese e la pubblica amministrazione. Al centro del dibattito, l’urgenza di investimenti mirati per sfruttare appieno le potenzialità dell’IA, evitando che l’Europa e l’Italia restino indietro rispetto ai colossi tecnologici di Stati Uniti e Asia.

Walter Renna, CEO di Fastweb, ha dato il via ai lavori con una riflessione sul valore e i limiti dell’IA generativa: “Oggi parleremo di intelligenza artificiale, un tema che, ne sono certo, lascerà un segno nella storia. La vera domanda che aziende e pubbliche amministrazioni si pongono è: l’intelligenza artificiale generativa è davvero utile per noi?”. Renna ha raccontato un interessante esperimento che ha visto un semplice modello di machine learning battere i giganti dell’IA generativa in una sfida di scacchi, dimostrando che per essere realmente utile, l’IA deve essere adattata ai dati specifici. Ha poi spiegato come Fastweb stia già lavorando in questa direzione, personalizzando modelli di intelligenza artificiale per settori chiave come i trasporti e il turismo. “Abbiamo annunciato progetti solo pochi mesi fa e oggi possiamo dire che li stiamo realizzando. Siamo pronti per mantenere le nostre promesse”.

Durante l’evento, esperti di diversi settori hanno affrontato i temi dell’IA sotto molteplici prospettive. Enrico Giovannini, Direttore Scientifico di ASVIS, ha sottolineato come la combinazione tra transizione ecologica e digitale stia già generando benefici tangibili per le imprese italiane: “Questo cambiamento non è uno slogan, ma una realtà che interessa tutti i settori produttivi, dall’agricoltura ai servizi. Tuttavia, è essenziale investire nella formazione del capitale umano per anticipare le sfide di domani”.

Silvia Fregolent, membro della Commissione Comunicazioni e Innovazione Tecnologica, ha evidenziato i ritardi europei nella corsa all’IA, pur riconoscendo i progressi compiuti con l’IA Act. “Solo le grandi imprese stanno investendo significativamente in intelligenza artificiale. Dobbiamo fare di più per coinvolgere PMI e pubblica amministrazione, creando le condizioni per una crescita diffusa”, ha dichiarato Fregolent. Il tema della sicurezza, sia informatica che normativa, ha occupato un posto centrale. Alessandro Colucci, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Sicurezza Informatica, ha invitato a considerare anche i costi ambientali legati all’uso intensivo dell’IA: “La sostenibilità deve accompagnare ogni passo dell’innovazione, perché l’impatto ambientale non può essere ignorato”.

Il Senatore Marco Scurria ha invece richiamato l’attenzione sulla necessità di difendersi dagli attacchi informatici sempre più frequenti, ricordando episodi critici che hanno messo a rischio servizi essenziali come il pronto soccorso e la rete ferroviaria. “Serve una strategia di sicurezza che metta il cittadino al centro, senza lasciare nessuno indietro”, ha aggiunto Scurria.

Gli interventi successivi hanno mostrato esempi concreti di applicazione dell’IA. Dario Pagani, Head of Digital & IT Eni, ha illustrato come l’intelligenza artificiale stia trasformando i processi aziendali, dalla ricerca al supporto clienti: “L’IA ci permette di preservare e accrescere il patrimonio di conoscenze aziendali, un valore inestimabile che diventa centrale durante i cambi generazionali”. Gianpaolo Araco, Capo Ufficio Organizzazione e Innovazione del Senato, ha raccontato come l’IA stia aumentando l’efficienza legislativa con strumenti capaci di simulare gli effetti normativi degli emendamenti: “Sperimentiamo ogni giorno nuove soluzioni per rendere il lavoro più efficace del 30% e per sostenere lo sviluppo dell’IA generativa in Italia”.

Fabio Cerone, Managing Director EMEA AWS Telco, ha concluso mostrando come l’automazione generata dall’IA possa portare risparmi significativi: “Grazie all’automazione di codici ripetitivi, stiamo aiutando le imprese a risparmiare milioni di euro e a migliorare l’esperienza dei clienti”. Le parole finali di Alec Ross, autore e investitore, hanno offerto una visione globale: “Stiamo vivendo una fase di transizione geopolitica che ridisegna gli equilibri. Per l’Europa, questa è un’opportunità per dimostrare che la diversità è una forza. Innovazione e sicurezza non sono in conflitto: possiamo lavorare su entrambi i fronti”.

Inspiring Your Future non è stato solo un momento di confronto, ma un vero e proprio punto di partenza per una riflessione più ampia sull’urgenza di integrare l’intelligenza artificiale nel tessuto economico e amministrativo italiano. Fastweb, con il suo ruolo di promotore e catalizzatore di innovazione, ha dimostrato come la collaborazione tra pubblico e privato sia fondamentale per superare i ritardi tecnologici e rendere l’Italia competitiva a livello globale.

Dalle applicazioni pratiche come i chatbot per velocizzare le pratiche approvative, fino ai progetti di gestione dei flussi turistici, l’evento ha evidenziato il potenziale di un’IA allenata su dati specifici per rispondere a esigenze concrete. Tuttavia, è emerso anche un chiaro monito: senza investimenti adeguati in formazione, infrastrutture e strumenti normativi all’avanguardia, il rischio di un divario insormontabile rispetto a Stati Uniti e Asia diventa sempre più reale. L’invito unanime, ribadito anche da Alec Ross nelle sue parole conclusive, è quello di agire ora. Non si tratta solo di adottare tecnologie innovative, ma di guidarle con una visione strategica capace di garantire sicurezza, sostenibilità e progresso inclusivo. Fastweb, insieme ai partner e alle istituzioni presenti, ha dimostrato che questa sfida può essere vinta, ma richiede il contributo di tutti.

L’intervista di Affaritaliani a Alec Ross, Autore, Investitore e Professore presso la Business School dell'Università di Bologna