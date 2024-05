Festival del Lavoro: i giovani saranno i protagonisti della 15esima edizione

Il Festival del Lavoro torna a Firenze dal 16 al 18 maggio: i protagonisti saranno i giovani

Un Festival del lavoro a portata di giovani. La quindicesima edizione della manifestazione, in programma dal 16 al 18 maggio a Firenze all’interno della Fortezza da Basso, quest’anno dedicata ai riflessi dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, è pronta ad aprire le sue porte con un ricco programma di eventi dedicato anche agli studenti e al loro futuro. L’aula dell’orientamento apre, infatti, i lavori il 16 maggio alle 15:30 con un pomeriggio di attività in collaborazione con l’Università di Firenze. Dedicate all’ingresso nel mondo del lavoro si susseguiranno tre sessioni per dare spazio agli interventi degli esperti sul mercato del lavoro, la ricerca di lavoro, le assunzioni e i rapporti di lavoro.

Il confronto con gli studenti sarà introdotto da Romano Benini, docente, giornalista, esperto e autore dei programmi televisivi Okkupati e Il posto giusto, con la presentazione degli interlocutori Ersilia Menesini, Prorettrice alla Didattica, orientamento e servizi agli studenti; Francesca Tamburi, responsabile placement giurisprudenza; Luca Paone, vicepresidente Fondazione Lavoro; Elisa Paolieri, Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

La prima sessione ruoterà attorno alla tematica dei mestieri del futuro, le richieste del mercato, l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Qui, Ester Dini, responsabile Ufficio Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, presenterà l’ultima ricerca “Competenze digitali: ecco i profili più ricercati dalle imprese” fornendo agli studenti uno spaccato concreto sul mercato del lavoro attuale.

Dalle 16:30 alle 17:30 gli esperti dell’Orientamento della Fondazione Lavoro dialogheranno insieme ai giovani provando a frugare tutti i dubbi su curriculum, colloqui e profili professionali grazie anche all’ausilio del software Sorprendo. Infine, Elisa Paolieri affronterà con i ragazzi le tematiche più ostiche relative alle modalità di assunzioni, le tipologie dei contratti, gli stipendi tra regole e etica del lavoro, dotandoli di nozioni essenziali per il rispetto dei loro diritti e obblighi.

Ma il programma dell’aula orientamento non si arresta qui. Infatti, nei due giorni successivi si arricchisce con tantissime altre sessioni. Tra le altre, la lezione “Il lavoro tramite piattaforma digitale” con il professor Chiaromonte (docente diritto del Lavoro e coordinatore corso di laurea in scienze giuridiche, Università degli Studi di Firenze) e il professor Loffredo (docente di diritto del lavoro e sindacale, corso di studi in Consulenza del lavoro, Università di Siena). Il dibattito “Affrontare il mercato del lavoro: approccio, orientamento, formazione” con Francesca Tamburi, Responsabile placement Facoltà di Giurisprudenza Università di Firenze; Samuele Renzi, docente di diritto del lavoro applicato Università di Firenze; Stefania Romeo, Account Director Government & Academic, Linkedin Official Spokesperson; Domenico Ioppolo, ad. Campus Orienta; Maurizio Serafin, Direttore di Pluriversum.

La tavola rotonda “Cooperazione tra ruoli professionali per il contrasto dell’illegalità: le opportunità di lavoro” per far luce sull’importanza della legalità e su tutte quelle chance di carriera, anche meno convenzionali, legate al contrasto della criminalità con Maurizio Saliva, Specialista in Medicina Legale ASL NA 3 Sud e Vicepresidente ACISF; Antonietta Porzio, Medico Legale; Stefano Amore, Magistrato, Direttore di Nova Itinera e autore del libro “Ritratti del coraggio. Lo Stato e i suoi magistrati”; Antonino Bartuccio, Commercialista, ex sindaco e testimone di giustizia sotto scorta e protagonista del libro “Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino Bartuccio”; Francesco Napoli, Vicepresidente di Confapi; Giancarlo Sponchia, Presidente Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici; Elisa Paolieri, Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

Gli studenti avranno, inoltre, l’opportunità di dialogare, nel pomeriggio di venerdì 17 maggio, con Antonino Bartuccio in un evento a tu per tu con un professionista, esempio di etica e legalità, che si e’ ribellato alla mafia. Ad accompagnare le sessioni interne all’aula dell’Orientamento ci sarà l’area esterna del Truck Tour “Il lavoro viaggia con noi”. Uno spazio interamente dedicato ai piu’ giovani, con la possibilità di ricevere consulenze one-to-one su curriculum vitae, colloqui, tirocini, apprendistato, alternanza scuola/lavoro, assunzioni, contratti, stipendi, etica e sicurezza sul lavoro.

Grazie al software Sorprendo, potranno esplorare le proprie attitudini scoprendo i profili professionali più vicini al loro. Ma non solo, troveranno i temi centrali del Festival, etica e sicurezza sul lavoro, nel videogame GenL — Generazione Legalità. Completando le missioni potrebbero aggiudicarsi i premi in palio, buoni Amazon e un’esperienza nelle Istituzioni Europee a Bruxelles, ed essere premiati al Festival del Lavoro dai Ministri dell’Università, Anna Maria Bernini, e del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone.

Al Festival, quindi, non mancheranno occasioni di formazione, scambio e confronto pratico da non perdere per tutti coloro che si accingono a entrare nel mondo del lavoro.