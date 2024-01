Fibra ottica: motore di crescita per startup come Serenis

Dalla terapia online alla greentech, la startup accelera sulla fibra ottica

Questo rappresenta un segnale positivo, in un panorama di contrazione globale. I dati forniti dal report "State of European Tech 2023", pubblicato annualmente dal fondo Atomico, ci dicono, infatti, che gli investimenti nel settore europeo della tecnologia sono scesi a 45 miliardi di euro: un calo del 45 per cento, in linea con la media mondiale che è scesa del 39 per cento.

Numeri che tuonano come un monito per l’Unione Europea, che ha deciso di rendere prioritario l’investimento in tecnologie. Uno degli obiettivi strategici principali dell'Ue è infatti rafforzare la competitività della sua economia sostenendo il cambiamento, in linea con la trasformazione verde e quella digitale che devono andare in parallelo, tanto che proprio l’UE parla esplicitamente di “decarbonizzazione digitale”: le reti di TLC come abilitatori dell’evoluzione green.

Una trasformazione digitale che, oggi, passa soprattutto attraverso lo sviluppo di nuove reti di telecomunicazioni in fibra ottica. Parliamo della cosiddetta rete FTTH, un acronimo che stiamo imparando a conoscere: letteralmente “Fiber To The Home”, cioè “fibra fino a casa”. Una tecnologia che in Italia si identifica soprattutto con Open Fiber: prima azienda del Paese a puntare sulle infrastrutture FTTH e oggi leader del mercato domestico. In base agli ultimi dati comunicati da AGCOM, infatti, circa il 60% di chi naviga su FTTH lo fa, infatti, sulla rete di Open Fiber.

L’Italia, con 0,93 miliardi di dollari di investimenti, oltre 78 mila persone impiegate e più di 40 mila aziende appartenenti al comparto, ha un settore tecnologico vivace e, nel report di Atomico, si piazza al quinto posto in Ue per creazione di startup e al settimo posto per aziende tecnologiche finanziate.

Fibra ottica: Pilastro della rivoluzione digitale

Il legame fra startup tecnologiche e fibra ottica si conferma vincente. La connessione interamente in fibra fino agli edifici, senza tratti in rame, è, infatti, un’esigenza imprescindibile quando si necessita di performance e sicurezza per scambiare grandi quantità di dati. Lo è, ad esempio, per le dieci giovani aziende che Linkedin ha incoronato come le realtà imprenditoriali più interessanti del Paese, nella sua Top Startups 2023.

Fra le dieci migliori c’è Serenis, una startup tecnologica che offre percorsi di psicoterapia, di coaching e di supporto psicologico in videochiamata utilizzando i dati e gli strumenti digitali per migliorare l’efficacia delle terapie. Headquarter a Milano connessa con la fibra di Open Fiber, gli appuntamenti sono rigorosamente online. I professionisti lavorano da dove vogliono, purché abbiano un computer e una connessione solida, stessa cosa vale per i pazienti.

“Dove non c’è internet noi non arriviamo”, spiega Daniele Francescon, co-fondatore insieme a Silvia Wang della start up tecnologica. “E grazie alla connessione arriviamo dove non c’è un terapeuta nel raggio di 50 km per esempio. I nostri 1200 psicoterapeuti hanno bisogno di una connessione veloce, fluida e stabile, fondamentale per assistere virtualmente persone che non possono o vogliono frequentare un terapista di persona: pazienti con disagio, che non escono di casa, che non vogliono essere visti, persone con disabilità”.

“Il mondo fisico per noi non esiste, quindi senza connessione non esisterebbe tutto questo”, spiega Francescon, sottolineando che il 40 per cento dei pazienti di Serenis ha meno di 26 anni ed è dunque nativo digitale. Da lì la start up cresce (età media 29 anni, 300 aziende clienti) fino a mettere a punto i software che aiutano le imprese a valutare quanto inquinano, con la strutturazione conseguente di percorsi di formazione e la messa a punto di una strategia di riduzione delle emissioni di CO2.

Una strategia totalmente digitalizzata che parte dal suo quartier generale di Milano, connesso con la fibra di Open Fiber: “Abbiamo tanti sviluppatori, lavoriamo molto da remoto, con le video call, e quindi una connessione in fibra che permetta di abbattere la distanza è fondamentale", sottolinea Vendemini, "e così possiamo anche ridurre le trasferte, gli spostamenti in macchina e l’impatto sui nostri dipendenti in coerenza con la nostra mission”.

Traguardi ambiziosi che Open Fiber sostiene mettendo a disposizione delle imprese innovative la propria infrastruttura in fibra ottica FTTH, scommettendo su un futuro sempre più digitale e sostenibile.