Finanziamenti Agevolati SIMEST: sostegno internazionale al Made in Italy

Finanziamenti agevolati SIMEST (Gruppo CDP): un piano in 6 mosse per il rilancio del Made in Italy nel mondo

SIMEST, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, rafforza ancora una volta il suo ruolo a supporto delle imprese italiane a vocazione internazionale. Il Fondo 394 gestito in convenzione con la Farnesina, già protagonista di numerose azioni a sostegno della competitività del Made in Italy a partire dal periodo della pandemia, viene ancora una volta arricchito sia nei contenuti che nella platea di destinazione. A partire dal 27 luglio alle ore 9:00, le imprese possono inoltrare sul Portale la propria istanza per accedere ai nuovi finanziamenti a tasso agevolato (0,464% a luglio 2023 e invariato sul mese di agosto), richiedibili con una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%.

Fra le principali novità degli strumenti, un focus ancora più mirato sugli investimenti in transizione ecologica e digitale e sul rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese a vocazione internazionale e il riconoscimento di benefici per le imprese appartenenti alle filiere produttive votate all’export e per le imprese impattate da rincari dei costi energetici. Plafond ad-hoc sono, infine, dedicati alle imprese con interessi diretti in aree strategiche per il Made in Italy, come i Balcani Occidentali, e per quelle localizzate nei territori colpiti dalla recente alluvione in Emilia-Romagna.

La nuova operatività sarà attiva attraverso sei diverse linee di intervento agevolativo.

1. Transizione Digitale o Ecologica: Finanziamento dedicato alle imprese che intendano effettuare investimenti per l’innovazione digitale o per la transizione ecologica nonché investimenti produttivi generici per il rafforzamento della solidità patrimoniale, a beneficio della loro competitività sui mercati internazionali.

2. Inserimento Mercati: Finanziamento per le imprese che intendano realizzare programmi di inserimento sui mercati internazionali, attraverso l’apertura di una propria struttura in un Paese estero o che vogliano rafforzare la propria presenza su mercati già presidiati.

3. Certificazioni e Consulenze: Finanziamento riservato alle imprese che intendano realizzare progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica, tramite il supporto esclusivo di società di consulenza, od ottenere certificazioni di prodotto, brevetti per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, o attestazioni su sostenibilità e innovazione tecnologica.

4. Fiere ed Eventi: Finanziamento dedicato alle imprese che intendano partecipare, anche in Italia, a fiere, mostre, eventi e missioni imprenditoriali o di sistema di carattere internazionale, anche virtuali, per la promozione di beni e servizi prodotti in Italia o a marchio italiano.

5. E-commerce: Finanziamento per le imprese che intendano sviluppare il proprio commercio elettronico in Paesi esteri per beni e servizi prodotti in Italia o con marchio italiano, attraverso la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria o di un proprio spazio dedicato su una piattaforma di terzi.

6. Temporary Manager: Finanziamento riservato alle imprese che intendano avvalersi temporaneamente di figure professionali specializzate per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione, innovazione tecnologica, digitale o ecologica.

Un pacchetto di misure ampio e articolato per venire incontro alle diverse esigenze delle aziende che competono sui mercati globali. Per approfondimenti visitare il sito ufficiale simest.it