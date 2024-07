Fincantieri, al via "People Caring": l'obiettivo è promuovere il benessere dei dipendenti

Fincantieri lancia il progetto "People Caring" per promuovere il benessere dei dipendenti

Fincantieri, leader mondiale nella cantieristica navale, sosterrà i propri dipendenti nella cura di familiari anziani, fragili o non autosufficienti grazie al lancio del programma "People Caring". L'iniziativa è un ulteriore passo avanti nella strategia di Fincantieri di mettere al centro il capitale umano, riconoscendo l'importanza di creare un ambiente di lavoro positivo, stimolante, coeso e solidale che valorizzi ogni singolo dipendente.

"People Caring" offre una serie di soluzioni, tra le quali un sostegno da parte di un Care Manager, servizi di prima assistenza per ricerca e selezione badante nonché supporto per l’individuazione di aiuti economici per l’assistenza a persone non autosufficienti e portatori di disabilità. L’iniziativa include anche sessioni di formazione, supporto psicologico, assistenza domiciliare e servizi di accompagnamento.

Luciano Sale, Direttore HR e Real Estate di Fincantieri, ha dichiarato: "In Fincantieri, siamo convinti che il benessere dei nostri dipendenti sia un elemento chiave per raggiungere l'eccellenza. Il nostro obiettivo è fornire strumenti e risorse che possano supportare la crescita professionale e personale di ogni membro del nostro team. La formazione continua e il benessere sono al centro della nostra strategia di sviluppo del capitale umano. Con questo intervento abbiamo voluto offrire un supporto concreto alle persone che svolgono un compito così importante e delicato come quello del caregiver".

Con questo programma, Fincantieri dimostra ancora una volta l'impegno verso il benessere dei dipendenti e la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante. L'iniziativa "People Caring" rappresenta un esempio concreto di come l'azienda intenda investire nel capitale umano, riconoscendo che il successo sostenibile passa attraverso la valorizzazione delle persone che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione dei suoi ambiziosi obiettivi.